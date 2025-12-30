Προσοχή: Σε καλούν από άγνωστους αριθμούς του εξωτερικού; Τι δεν πρέπει να κάνεις

Το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι συχνό φαινόμενο: Το κινητό μας χτυπά και στην οθόνη εμφανίζεται κάποιος άγνωστος αριθμός από χώρα του εξωτερικού.

Πιθανότατα από κάποια χώρα με την οποία δεν έχουμε καμία σχέση. Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο κάποιοι θέλουν να σας παγιδεύσουν. Οι απάτες με διεθνείς κλήσεις έχουν γίνει ολοένα και πιο συχνές. Μια ιδιαίτερα διαδεδομένη απάτη είναι γνωστή ως «Wangiri», η οποία προέρχεται από την Ιαπωνία και σημαίνει «ένα χτύπημα και τερματισμός κλήσης». Οι απατεώνες συνήθως αφήνουν το τηλέφωνό σας να χτυπήσει μία ή δύο φορές πριν το κλείσουν, ελπίζοντας να κεντρίσουν την περιέργειά σας ώστε να επιστρέψετε την κλήση στο ύποπτο νούμερο.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους μπορεί να λαμβάνετε κλήσεις από άγνωστους διεθνείς αριθμούς:

-Απάτη τύπου Wangiri: Οι δράστες χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα συστήματα για να καλούν χιλιάδες αριθμούς και τερματίζουν την κλήση αφού το κινητό χτυπήσει μία φορά. Αν καλέσετε πίσω, ενδέχεται να συνδεθείτε με έναν αριθμό υψηλής χρέωσης, με σημαντικές επιβαρύνσεις και κόστη για τον λογαριασμό σας.

-Τηλεμάρκετινγκ και αυτοματοποιημένες κλήσεις: Ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν διεθνείς αριθμούς για να παρακάμψουν τη γραφειοκρατία και να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό.

-Παραποίηση αριθμού: Οι απατεώνες μπορούν να κάνουν τις κλήσεις τους να φαίνονται ότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες, με σκοπό να σας ξεγελάσουν προκειμένου να απαντήσετε.

Ο κύριος κίνδυνος έγκειται στις πιθανές οικονομικές απώλειες εάν αλληλεπιδράσετε μαζί τους, καθώς εάν επιστρέψετε την κλήση, ενδέχεται να συνδεθείτε με έναν αριθμό υπηρεσίας υψηλής χρέωσης (PRS) και τον απατεώνα να στοχεύει να σας κρατήσει στη γραμμή για να αυξήσει το ποσό που τελικά θα οφείλετε.

Αν και λιγότερο συνηθισμένο με τις απάτες Wangiri, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος κλοπής προσωπικών πληροφοριών εάν έρθετε σε επαφή με άγνωστους καλούντες. Η κοινοποίηση ευαίσθητων δεδομένων, όπως ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας, ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ, οι λογαριασμοί τραπεζικών λογαριασμών και ακόμη χειρότεροι τα PIN και οι κωδικοί πρόσβασης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσάρεστες περιπέτειες.

Η απάντηση ή η επιστροφή αυτών των κλήσεων μπορεί να δείξει στους απατεώνες ότι ο αριθμός σας είναι ενεργός, οδηγώντας ενδεχομένως σε περισσότερες απάτες στο μέλλον. Αν και συνήθως δεν σχετίζονται με τις απάτες Wangiri, ορισμένες εξελιγμένες τηλεφωνικές απάτες μπορούν ενδεχομένως να εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό στη συσκευή σας, εάν κάνετε κλικ σε συγκεκριμένους συνδέσμους ή εάν ακολουθήσετε αντίστοιχες οδηγίες.

Ακολουθούν πέντε αποτελεσματικές συμβουλές όπως αναφέρει μέσα από δημοσίευμά της η ιστοσελίδα cyberguy.com για να προστατευτείτε από πιθανές απάτες και ανεπιθύμητες κλήσεις:

Μην απαντάτε ή μην καλείτε πίσω: Εάν λάβετε μια κλήση από έναν άγνωστο διεθνή αριθμό, αντισταθείτε στην επιθυμία να απαντήσετε ή να επιστρέψετε την κλήση.

Αποκλεισμός ύποπτων αριθμών: Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας για να αποκλείσετε αυτούς τους αριθμούς και να αποτρέψετε μελλοντικές κλήσεις.

Αναφορά κλήσεων: Ενημερώστε τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας και τις αρμόδιες αρχές σχετικά με αυτές τις ύποπτες κλήσεις.

Χρήση εφαρμογών αποκλεισμού κλήσεων: Εξετάστε το ενδεχόμενο εγκατάστασης apps αποκλεισμού κλήσεων για τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό ανεπιθύμητων κλήσεων.

Να είστε προσεκτικοί με τα προσωπικά σας στοιχεία: Ποτέ μην κοινοποιείτε ευαίσθητα δεδομένα μέσω τηλεφώνου, ειδικά σε άγνωστους.

