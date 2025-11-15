Πένθος για τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνο Φακοντή: «Έφυγε» από τη ζωή η αδελφή του - Στα λευκά το τελευταίο αντίο

Την είδηση του θανάτου της άτυχης Παναγιώτας Φακοντή, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης του ο ίδιος βουλευτής στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων, «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας θυγατέρας και αδελφής, Παναγιώτας – Πάνυς Φακοντή».

Η εκλιπούσα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών και το τελευταίο αντίο θα απευθύνουν αύριο Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2025 στις 14:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπου.

Παράκληση της οικογένειας όπως οι παρευρισκόμενοι φορούν λευκή ενδυμασία.

Αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές για το Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου, στηρίζοντας ένα έργο που τιμά την μνήμη της.

Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.

Δείτε την ανάρτηση: