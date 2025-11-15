Ecommbx
Πένθος για τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνο Φακοντή: «Έφυγε» από τη ζωή η αδελφή του - Στα λευκά το τελευταίο αντίο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πένθος για τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνο Φακοντή: «Έφυγε» από τη ζωή η αδελφή του - Στα λευκά το τελευταίο αντίο

 15.11.2025 - 13:01
15.11.2025 - 13:01

«Έφυγε από τη ζωή η αδελφή του βουλευτή του ΑΚΕΛ στην Εκλογική Περιφέρεια Πάφου, Βαλεντίνου Φακοντή.

Την είδηση του θανάτου της άτυχης Παναγιώτας Φακοντή, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης του ο ίδιος βουλευτής στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων, «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας θυγατέρας και αδελφής, Παναγιώτας – Πάνυς Φακοντή».

Η εκλιπούσα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών και το τελευταίο αντίο θα απευθύνουν αύριο Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2025 στις 14:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπου.

Παράκληση της οικογένειας όπως οι παρευρισκόμενοι φορούν λευκή ενδυμασία.

Αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές για το Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου, στηρίζοντας ένα έργο που τιμά την μνήμη της.

Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.

Δείτε την ανάρτηση:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΠτΔ για αναβάθμιση από S&P: «Αντανακλά συνέπεια και υπευθυνότητα στις δημοσιονομικές μας επιλογές»

ΠτΔ για αναβάθμιση από S&P: «Αντανακλά συνέπεια και υπευθυνότητα στις δημοσιονομικές μας επιλογές»

Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης για την αναβάθμιση από τους S&P.

