Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΌχημα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό ποδήλατο - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Όχημα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό ποδήλατο - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

 15.11.2025 - 13:19
Όχημα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό ποδήλατο - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου, στην περιοχή της Παρεκκλησιάς στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να εξετάζονται, ηλεκτρικό ποδήλατο συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο για την διακομιδή του τραυματία, οδηγού του ηλεκτρικού ποδηλάτου.

Οι έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη από την Τροχαία.

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έπεσαν οι τιμές» σε πρατήριο βενζίνης - Η φωτογραφία που έγινε viral
Πένθος για τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνο Φακοντή: «Έφυγε» από τη ζωή η αδελφή του - Στα λευκά το τελευταίο αντίο
Γνωστή τραγουδίστρια γέννησε το τέταρτο παιδί της και το ανακοίνωσε στο instagram της
Αυτοί οι δρόμοι κλείνουν για τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας - Δείτε αναλυτικά
Τέλος τα παρατσούκλια στα ψηφοδέλτια – Τι ονόματα θα βλέπουμε στις Βουλευτικές εκλογές
Αυτός ο ιός δεν είναι αθώος – Είναι πιο επικίνδυνος από κορωνοϊό και γρίπη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πένθος για τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνο Φακοντή: «Έφυγε» από τη ζωή η αδελφή του - Στα λευκά το τελευταίο αντίο

 15.11.2025 - 13:01
Επόμενο άρθρο

Γονίδης: Η αλήθεια για τη συνεργασία με Πλούταρχο - «Από τις πρόβες καταλάβαμε ότι ταιριάζουμε»

 15.11.2025 - 13:32
ΠτΔ για αναβάθμιση από S&P: «Αντανακλά συνέπεια και υπευθυνότητα στις δημοσιονομικές μας επιλογές»

ΠτΔ για αναβάθμιση από S&P: «Αντανακλά συνέπεια και υπευθυνότητα στις δημοσιονομικές μας επιλογές»

Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης για την αναβάθμιση από τους S&P.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για αναβάθμιση από S&P: «Αντανακλά συνέπεια και υπευθυνότητα στις δημοσιονομικές μας επιλογές»

ΠτΔ για αναβάθμιση από S&P: «Αντανακλά συνέπεια και υπευθυνότητα στις δημοσιονομικές μας επιλογές»

  •  15.11.2025 - 07:37
Στην αντεπίθεση ο Οδυσσέα Μιχαηλίδης: Καταγγέλλει «Προσπάθεια πολιτικής δολοφονίας» από Χασαπόπουλο

Στην αντεπίθεση ο Οδυσσέα Μιχαηλίδης: Καταγγέλλει «Προσπάθεια πολιτικής δολοφονίας» από Χασαπόπουλο

  •  15.11.2025 - 12:00
Σεισμικός κίνδυνος: Νέος διαδραστικός χάρτης δείχνει τις «κόκκινες» περιοχές στην Κύπρο

Σεισμικός κίνδυνος: Νέος διαδραστικός χάρτης δείχνει τις «κόκκινες» περιοχές στην Κύπρο

  •  15.11.2025 - 13:55
42 χρόνια από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους – Η ιστορική τομή, τα τουρκικά σχέδια και το σύμβολο της κατοχής στον Πενταδάκτυλο

42 χρόνια από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους – Η ιστορική τομή, τα τουρκικά σχέδια και το σύμβολο της κατοχής στον Πενταδάκτυλο

  •  15.11.2025 - 07:47
Συντονισμένες επιχειρήσεις: Μπαράζ συλλήψεων και εκατοντάδες καταγγελίες σε ένα βράδυ

Συντονισμένες επιχειρήσεις: Μπαράζ συλλήψεων και εκατοντάδες καταγγελίες σε ένα βράδυ

  •  15.11.2025 - 12:18
VIDEO: Έριξε χημικά σε μαθητές η Αστυνομία στην αντικατοχική πορεία - «Χωρίς καμία πρόκληση» - Καταγγελίες ΕΦΕΝ

VIDEO: Έριξε χημικά σε μαθητές η Αστυνομία στην αντικατοχική πορεία - «Χωρίς καμία πρόκληση» - Καταγγελίες ΕΦΕΝ

  •  15.11.2025 - 09:15
«Έπεσαν οι τιμές» σε πρατήριο βενζίνης - Η φωτογραφία που έγινε viral

«Έπεσαν οι τιμές» σε πρατήριο βενζίνης - Η φωτογραφία που έγινε viral

  •  15.11.2025 - 12:28
Συνέλαβαν γνωστή δημοσιογράφο σε έλεγχο αλκοτέστ στην Αττική Οδό - «Θα σας τελειώσω» απειλούσε τους αστυνομικούς

Συνέλαβαν γνωστή δημοσιογράφο σε έλεγχο αλκοτέστ στην Αττική Οδό - «Θα σας τελειώσω» απειλούσε τους αστυνομικούς

  •  15.11.2025 - 13:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα