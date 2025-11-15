Όχημα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό ποδήλατο - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να εξετάζονται, ηλεκτρικό ποδήλατο συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο για την διακομιδή του τραυματία, οδηγού του ηλεκτρικού ποδηλάτου.

Οι έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη από την Τροχαία.