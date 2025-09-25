Πρώτη αντίδραση Οδυσσέα: «Δεν θα με φιμώσει ο Γενικός Εισαγγελέας – Με πολεμά με μένος νομίζει ότι θα εμφανιστεί ως “μεγαλόψυχος”»

Ο κ. Μιχαηλίδης βάλλει κατά του Γενικού Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη, κάνοντας λόγο για προσωπική στοχοποίηση από το 2020 και απορρίπτοντας κάθε υπόνοια ότι η μη άσκηση δίωξης αποτελεί πράξη επιείκειας ή μεγαλοψυχίας.

«Δεν θα με φιμώσει ο Γενικός Εισαγγελέας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, προσθέτοντας πως η υπόθεση για δήθεν καταφρόνηση δικαστηρίου «έκλεισε, όπως ήταν αναμενόμενο», καθώς – όπως ισχυρίζεται – «ούτε καταφρόνηση υπήρξε, ούτε δικαστήριο».

«Ο Γενικός Εισαγγελέας, που με πολεμά με μένος από το 2020, νομίζει ότι θα εμφανιστεί ως “μεγαλόψυχος”. Τον κρίνουν οι πολίτες», σημειώνει χαρακτηριστικά.