ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτη αντίδραση Οδυσσέα: «Δεν θα με φιμώσει ο Γενικός Εισαγγελέας – Με πολεμά με μένος νομίζει ότι θα εμφανιστεί ως “μεγαλόψυχος”»

 25.09.2025 - 12:08
Με έντονη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, τοποθετείται για την απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας να μην προχωρήσει σε ποινική δίωξη εναντίον του για την υπόθεση που σχετιζόταν με καταγγελία περί «καταφρόνησης δικαστηρίου».

Ο κ. Μιχαηλίδης βάλλει κατά του Γενικού Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη, κάνοντας λόγο για προσωπική στοχοποίηση από το 2020 και απορρίπτοντας κάθε υπόνοια ότι η μη άσκηση δίωξης αποτελεί πράξη επιείκειας ή μεγαλοψυχίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Εντόπισε ποινικά αδικήματα κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ο Γενικός Εισαγγελέας - Αποφάσισε να μην ασκήσει διώξη εναντίον του

«Δεν θα με φιμώσει ο Γενικός Εισαγγελέας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, προσθέτοντας πως η υπόθεση για δήθεν καταφρόνηση δικαστηρίου «έκλεισε, όπως ήταν αναμενόμενο», καθώς – όπως ισχυρίζεται – «ούτε καταφρόνηση υπήρξε, ούτε δικαστήριο».

«Ο Γενικός Εισαγγελέας, που με πολεμά με μένος από το 2020, νομίζει ότι θα εμφανιστεί ως “μεγαλόψυχος”. Τον κρίνουν οι πολίτες», σημειώνει χαρακτηριστικά.

