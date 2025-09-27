Τατάρ: «Οι διαπραγματεύσεις για ομοσπονδιακή λύση έχουν εξαντληθεί»

Ανέφερε επίσης ότι προσέρχεται με «εποικοδομητική» προσέγγιση και «αισιοδοξία» ενόψει της τριμερούς συνάντησης, σήμερα, με τον ΓΓ του ΟΗΕ και τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, κάνοντας αναφορά σε πρακτικά ζητήματα, όπως οδοφράγματα, ηλεκτρισμός και νερό.

Ο Ερσίν Τατάρ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Αντόνιο Γκουτέρες για τις «πολύτιμες προσπάθειες οικοδόμησης εμπιστοσύνης και συνεργασίας στην Κύπρο» και προς την απεσταλμένη του, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, για την προετοιμασία των συνομιλιών.

Δηλώνοντας αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους, είπε ότι οι Τουρκοκύπριοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή «με βαθιά ανησυχία αλλά και μεγάλη θλίψη» και χαιρέτισε την αναγνώριση της Παλαιστίνης από πολλές χώρες. Παράλληλα ευχαρίστησε τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να αναγνωρίσει επίσημα την “τδβκ”» – όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος – «και να τερματίσει την απάνθρωπη απομόνωση του τουρκοκυπριακού λαού».

Αναφερόμενος στην επικείμενη τριμερή, είπε ότι θα προσέλθει «με καλή θέληση και αισιοδοξία», με στόχο πρόοδο σε πρακτικά ζητήματα όπως «νέα οδοφράγματα, διασυνδεσιμότητα, ηλεκτρισμός και νερό», που θα βελτιώσουν την καθημερινή ζωή και τις επαφές των δύο κοινοτήτων.

Υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις στη βάση ομοσπονδίας έχουν «εξαντληθεί πλήρως», λέγοντας ότι από το 1968 μέχρι και τις συνομιλίες στο Κραν-Μοντανά το 2017 «το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο – απόρριψη από την ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία δεν έχει κίνητρο να μοιραστεί την εξουσία και την ευημερία με τον τουρκοκυπριακό λαό». Επανέλαβε ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να αντανακλά «την κυρίαρχη ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς» των Τουρκοκυπρίων.

Μέχρι τότε, κάλεσε σε συνεργασία σε τομείς όπως το εμπόριο, η υγεία, το περιβάλλον και η διαχείριση πόρων, λέγοντας ότι «προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, οι πανδημίες και η ενεργειακή ασφάλεια μας δείχνουν ότι η συνεργασία δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα».

Κλείνοντας, ανέφερε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά βρίσκεται στη Νέα Υόρκη «με καλή πίστη» και ότι, ακόμη και στην απουσία διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές μπορούν να υλοποιήσουν «πολύ αξιοπρεπή έργα» που θα ωφελήσουν και τις δύο κοινότητες και θα αποδείξουν στη διεθνή κοινότητα τη διάθεση συνεργασίας.