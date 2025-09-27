«Τυλίχθηκε» στις φλόγες υποστατικό σε χωράφι που διέμεναν αλλοδαποί – Εκτεταμένες οι ζημιές

Στις 08:11 π.μ χθες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, έγινε ανταπόκριση με το πυροσβεστικό σταθμό Βασιλικού με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε προκατασκευασμένο υποστατικό το οποίο ήταν εγκατεστημένο σε χωράφι παρά τη κοινότητα Καλαβασού.

Το υποστατικό που ήταν κατασκευασμένο από τσίγκους πολυουρομεθάνης ήταν χώρος διαμονής αλλοδαπών εργατών. Την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν υπήρχε κανένα άτομο εντός.

Από την πυρκαγιά το υποστατικό με την επίπλωση και εξοπλισμό του υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνονία και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.