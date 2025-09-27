Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΓιατρός του Harvard δεν τρώει ποτέ αυτό το φρούτο – Η λίστα με τα καλύτερα και τα «χειρότερα» για το έντερο
ΥΓΕΙΑ

Γιατρός του Harvard δεν τρώει ποτέ αυτό το φρούτο – Η λίστα με τα καλύτερα και τα «χειρότερα» για το έντερο

 27.09.2025 - 12:47
Γιατρός του Harvard δεν τρώει ποτέ αυτό το φρούτο – Η λίστα με τα καλύτερα και τα «χειρότερα» για το έντερο

Τα φρούτα θεωρούνται ισχυρός σύμμαχος της υγείας. Ωστόσο, από ότι φαίνεται δεν είναι όλα εξίσου ωφέλιμα για το πεπτικό μας σύστημα. Ένας γαστρεντερολόγος από το Harvard κατέταξε 10 από τα πιο συνηθισμένα φρούτα με βάση το πώς επηρεάζουν το έντερο, αποκαλύπτοντας ποιο αποφεύγει πάντοτε και ποια βρίσκονται στην κορυφή της λίστας του.

Σύμφωνα με τον Δρ. Saurabh Sethi, οι (υπερ)ώριμες μπανάνες συγκαταλέγονται στις χειρότερες επιλογές. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε ζάχαρη, ανεβάζουν απότομα το σάκχαρο και δεν τροφοδοτούν σωστά τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου. Όπως εξηγεί, όσο ωριμάζει μια μπανάνα, τόσο χάνει φυτικές ίνες και ανθεκτικό άμυλο -ουσίες που λειτουργούν ως πρεβιοτικά.

Αντίθετα, οι ελαφρώς άγουρες μπανάνες περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες και συμβάλλουν στην πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη τύπου 2 και καρκίνου του παχέος εντέρου.

Τα φρούτα που βοηθούν την πέψη

Στην πρώτη θέση της λίστας του βρίσκονται τα μύρτιλα, τα οποία είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και θωρακίζουν τον οργανισμό από χρόνιες ασθένειες. Ακολουθεί το ρόδι, το οποίο περιέχει πολυφαινόλες που μειώνουν τη φλεγμονή, έναν από τους βασικούς παράγοντες κινδύνου για καρδιοπάθειες.

Επίσης, τα ακτινίδια ξεχωρίζουν χάρη στις διαλυτές φυτικές τους ίνες, που διευκολύνουν τη δυσκοιλιότητα και συμβάλλουν σε πιο τακτικές κενώσεις.

 

 

Σταφύλια, πορτοκάλια και άλλες (μέσες) επιλογές

Στη μέση της κατάταξης βρίσκονται τα μήλα, τα αχλάδια και τα πεπόνια, ενώ πιο χαμηλά συναντώνται τα σταφύλια και τα πορτοκάλια. Παρότι τα σταφύλια περιέχουν βιταμίνη C και κάλιο, θεωρούνται φτωχότερα σε συνολική θρεπτική αξία σε σχέση με άλλα φρούτα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, τα πορτοκάλια, αν και είναι πλούσια σε βιταμίνη C, φολικό οξύ και αντιοξειδωτικά, μελέτη έχει συνδέσει την υπερβολική κατανάλωση εσπεριδοειδών με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του δέρματος. Οι ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο στις φωτοευαισθητοποιές ιδιότητες των φρούτων, αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Ωστόσο, η βιταμίνη C παραμένει απαραίτητη για το (υγιές) δέρμα, τα αιμοφόρα αγγεία, τα οστά και τους χόνδρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αποθηκεύεται στο σώμα και, επομένως, πρέπει να λαμβάνεται καθημερινά από τη διατροφή ή, εφόσον χρειάζεται, από συμπληρώματα.

Η κατάταξη με μια ματιά

Μύρτιλα
Ρόδι
Ακτινίδια
Μήλα
Αχλάδια
Ελαφρώς άγουρες μπανάνες
Πεπόνια
Πορτοκάλια
Σταφύλια
Υπερώριμες μπανάνες

Πηγή: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο - Διασωληνωμένη η 25χρονη - Υπό κράτηση ο οδηγός που την παρέσυρε
GNTM: Ο Νάρκισσος τρέλανε τους κριτές – «Ήρθα να κερδίσω και να φύγω» - Δείτε βίντεο
United by Pride 2025: Η δικοινοτική πορεία υπερηφάνειας επιστρέφει για τέταρτη χρονιά – «Σπάμε ταμπού, χτίζουμε κοινότητα»
Έτσι θα «βαφτίζονται» οι καταιγίδες από τον Οκτώβριο - Πώς επιλέχθηκαν τα ονόματα
«Τυλίχθηκε» στις φλόγες υποστατικό σε χωράφι που διέμεναν αλλοδαποί – Εκτεταμένες οι ζημιές
«Ο γάρος της ημέρας»: Δύο σε ένα…έκλεισε και τη ράμπα και τη θέση αναπήρων – Δείτε τη φωτογραφία που κάνει το γύρο του διαδικτύου
VIDEO - Απίστευτο σκηνικό σε γάμο: Καλεσμένη παρήγγειλε πίτσα γιατί τους άφησαν 8 ώρες νηστικούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Exathlon: Απαρηγόρητη η Μαίη μετά την ήττα της – «Νιώθω ότι θα ξυπνήσω και θα είμαι πάλι εδώ»

 27.09.2025 - 12:24
Επόμενο άρθρο

Συναγερμός ξανά στη Δανία: Υπέρπτηση drones πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας

 27.09.2025 - 12:50
Τριμερής στη Νέα Υόρκη: Σενάριο «χαμηλών πτήσεων» με στόχο να μη βουλιάξει η διαδικασία – Ο ρόλος των ψευδοεκλογών

Τριμερής στη Νέα Υόρκη: Σενάριο «χαμηλών πτήσεων» με στόχο να μη βουλιάξει η διαδικασία – Ο ρόλος των ψευδοεκλογών

Στη Νέα Υόρκη πραγματοποιείται σήμερα η πολυαναμενόμενη τριμερής για το Κυπριακό, σε ένα σκηνικό όπου η λέξη-κλειδί είναι «συντήρηση».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τριμερής στη Νέα Υόρκη: Σενάριο «χαμηλών πτήσεων» με στόχο να μη βουλιάξει η διαδικασία – Ο ρόλος των ψευδοεκλογών

Τριμερής στη Νέα Υόρκη: Σενάριο «χαμηλών πτήσεων» με στόχο να μη βουλιάξει η διαδικασία – Ο ρόλος των ψευδοεκλογών

  •  27.09.2025 - 07:44
Σήμερα η τριμερής στη Νέα Υόρκη – Στόχος ο καθορισμός νέας συνάντησης μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα

Σήμερα η τριμερής στη Νέα Υόρκη – Στόχος ο καθορισμός νέας συνάντησης μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα

  •  27.09.2025 - 09:11
Τατάρ: «Οι διαπραγματεύσεις για ομοσπονδιακή λύση έχουν εξαντληθεί»

Τατάρ: «Οι διαπραγματεύσεις για ομοσπονδιακή λύση έχουν εξαντληθεί»

  •  27.09.2025 - 09:34
Σ. Στεφάνου: Πυρά κατά ΠτΔ – ΔΗΣΥ - Μέχρι Νοέμβριο «κλειδώνει» το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ

Σ. Στεφάνου: Πυρά κατά ΠτΔ – ΔΗΣΥ - Μέχρι Νοέμβριο «κλειδώνει» το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ

  •  27.09.2025 - 10:41
Έργο «κοινού συμφέροντος» χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές τον GSI, σημειώνοντας τον παράγοντα της ΕΕ

Έργο «κοινού συμφέροντος» χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές τον GSI, σημειώνοντας τον παράγοντα της ΕΕ

  •  27.09.2025 - 11:18
Σ' αρέσει να ταξιδεύεις; Η Cyprus Airways ανακοίνωσε τις μεγαλύτερες φθινοπωρινές εκπτώσεις – Ετοίμασε βαλίτσες

Σ' αρέσει να ταξιδεύεις; Η Cyprus Airways ανακοίνωσε τις μεγαλύτερες φθινοπωρινές εκπτώσεις – Ετοίμασε βαλίτσες

  •  27.09.2025 - 10:38
Εκρηκτική πρεμιέρα για το «Λούης Night Show» – Ο βασιλιάς της σάτιρας επέστρεψε!

Εκρηκτική πρεμιέρα για το «Λούης Night Show» – Ο βασιλιάς της σάτιρας επέστρεψε!

  •  27.09.2025 - 11:01
Συναγερμός ξανά στη Δανία: Υπέρπτηση drones πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας

Συναγερμός ξανά στη Δανία: Υπέρπτηση drones πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας

  •  27.09.2025 - 12:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα