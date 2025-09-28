Δήμαρχος Γεροσκήπου: Πάνω από €1,5 εκ. η επένδυση για αναβάθμιση δημοτικής παραλίας

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τους τελευταίους μήνες «δουλέψαμε για να την κάνουμε πιο οργανωμένη, αισθητικά αναβαθμισμένη και φιλόξενη για όλους». Στο πλαίσιο της αναβάθμισης, συνέχισε, τοποθετήθηκε νέος αστικός εξοπλισμός και έγινε συντήρηση υποδομών.

Επιπρόσθετα, είπε ότι δημιουργήθηκαν πέραν των 250 θέσεων στάθμευσης, περιλαμβανομένων χώρων για ΑμεΑ, κατασκευάστηκαν νέα πεζοδρόμια, έγινε διάβαση και επεκτάθηκε η περιπατητική διαδρομή.

Είπε επίσης ότι η Τοπική Αρχή προχώρησε στην αναβάθμιση φωτισμού και πράσινου, καθώς και στη δημιουργία παιδότοπου.

Πηγή: ΚΥΠΕ