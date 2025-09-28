Έτσι έγινε το θανατηφόρο στη Λεμεσό – Εντοπίστηκε κράνος στο σημείο – Όσα αναφέρει η Αστυνομία

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 12.30μ.μ. στην οδό Καντάρας, στη Λεμεσό, 20χρονη οδηγούσε σαλούν όχημα. Φτάνοντας στη συμβολή με τη λεωφόρο Αγίου Αθανασίου, επιχείρησε στροφή δεξιά για να ακολουθήσει βόρεια κατεύθυνση στη λεωφόρο Αγ. Αθανασίου.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ανέκοψε τη πορεία μοτοσικλέτας που οδηγούσε 34χρονος με νότια κατεύθυνση στη Λεωφόρο Αγίου Αθανασίου.

Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσικλέτας εκτινάχθηκε στην άσφαλτο και τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο και αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του.

Στη σκηνή εντοπίστηκε κράνος και διερευνάται κατά πόσο το έφερε ο μοτοσικλετιστής.

Στην οδηγό του οχήματος έγινε έλεγχος αλκοόλ τεστ και νάρκοτεστ με αρνητικό αποτέλεσμα.