Έτσι έγινε το θανατηφόρο στη Λεμεσό – Εντοπίστηκε κράνος στο σημείο – Όσα αναφέρει η Αστυνομία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έτσι έγινε το θανατηφόρο στη Λεμεσό – Εντοπίστηκε κράνος στο σημείο – Όσα αναφέρει η Αστυνομία

 28.09.2025 - 15:51
Έτσι έγινε το θανατηφόρο στη Λεμεσό – Εντοπίστηκε κράνος στο σημείο – Όσα αναφέρει η Αστυνομία

28.09.2025 - 15:51

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (28/09) το οποίο εξελίχθηκε σε θανατηφόρο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 12.30μ.μ. στην οδό Καντάρας, στη Λεμεσό, 20χρονη οδηγούσε σαλούν όχημα. Φτάνοντας στη συμβολή με τη λεωφόρο Αγίου Αθανασίου, επιχείρησε στροφή δεξιά για να ακολουθήσει βόρεια κατεύθυνση στη λεωφόρο Αγ. Αθανασίου.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ανέκοψε τη πορεία μοτοσικλέτας που οδηγούσε 34χρονος με νότια κατεύθυνση στη Λεωφόρο Αγίου Αθανασίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ανείπωτη τραγωδία: Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε τροχαίο - «Έσβησε» μοτοσικλετιστής – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Βίντεο

Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσικλέτας εκτινάχθηκε στην άσφαλτο και τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο και αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σοκάρουν οι εικόνες από τη σκηνή του σοβαρού τροχαίου στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

Στη σκηνή εντοπίστηκε κράνος και διερευνάται κατά πόσο το έφερε ο μοτοσικλετιστής.

Στην οδηγό του οχήματος έγινε έλεγχος αλκοόλ τεστ και νάρκοτεστ με αρνητικό αποτέλεσμα.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ επανέλαβε το Σάββατο το αίτημά του για λύση δύο κρατών στην Κύπρο, μετά την τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Εξάλλου ο κ. Τατάρ ανέφερε ότι προγραμματίζεται μια συνάντηση σε μορφή 5+1 πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας πως «θα είμαι κι εγώ εκεί».

