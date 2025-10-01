Κακλαμάνης: Με επίσκεψη στη Μαλούντα ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κύπρο - Κατέθεσε στεφάνι

Ο κ. Κακλαμάνης είχε σειρά επαφών τις προηγούμενες μέρες, μεταξύ άλλων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Πρόεδρο της Βουλής, ενώ απευθύνθηκε και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε ειδική συνεδρία την Τρίτη.

Το πρωί της Τετάρτης ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήλων παρέστη στη στρατιωτική παρέλαση για την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, από όπου έστειλε μήνυμα ενότητας Ελλάδας και Κύπρου στον αγώνα της απελευθέρωσης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Βουλής συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο στην ιερά Αρχιεπισκοπή.

Στη συνέχεια, πριν αναχωρήσει για την Αθήνα, επισκέφθηκε το Στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Σωτήριου Σταυριανάκου» της ΕΛΔΥΚ, στην Μαλούντα, όπου σε κλίμα έντονης συγκίνησης, κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο Πεσόντων κατά την εισβολή του Αττίλα, ενώ ξεναγήθηκε και στο μουσείο, που διατηρείται εκεί.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ