Οικονομία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοντά στα επίπεδα του 2024 ο φετινός τουρισμός - Οι προβλέψεις για Νοέμβριο και οι αγορές που μας προτιμούν

 01.10.2025 - 17:00
Κοντά στα επίπεδα του 2024 ο φετινός τουρισμός - Οι προβλέψεις για Νοέμβριο και οι αγορές που μας προτιμούν

Πολύ κοντά στα επίπεδα του 2024 θα κινηθεί ο τουρισμός κατά το 2025, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), Θάνο Μιχαηλίδη.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Μιχαηλίδης σημείωσε ωστόσο πως «υπάρχει μια προοπτική να κυλήσει βέβαια λίγο μπροστά από το 2024 , όμως ακόμη δεν έχουμε συγκεκριμένη εικόνα, επειδή η σεζόν είχε κάποιες απρόβλεπτες γεωπολιτικές εξελίξεις που μεμονωμένα δημιουργούσαν κάποιες δυσκολίες».

Εκτίμησε πως είναι πολύ σημαντικό όπως και πέρσι, ο Νοέμβριος μήνας να είναι αρκετά καλός, προσθέτοντας πως εφόσον ο Νοέμβριος θα είναι στην απόδοση των καλοκαιρινών μηνών αυτό τους βοηθά περισσότερο να επιμηκύνουν τη λειτουργία των ξενοδοχείων.

Ένας λοιπόν από τους σημαντικότερους μας στόχους, ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης, είναι, «να μπορέσουμε να έχουμε ολόχρονο τουρισμό σε ολόκληρη την Κύπρο για να υπάρχει και μια πιο σταθερή λειτουργία στα ξενοδοχεία αλλά και γενικά στην ξενοδοχειακή βιομηχανία».

Ερωτηθείς πώς μπορεί να αναβαθμιστεί το κυπριακό τουριστικό προϊόν ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως πρέπει να βελτιώσουμε όλες τις πτυχές του τουριστικού μας προϊόντος, δηλαδή και εντός του ξενοδοχείου, αλλά και στο περιβάλλον στις τουριστικές περιοχές, και επίσης στην προσβασιμότητα στους αρχαιολογικούς μας χώρους. Αυτό που θα πρέπει να εξεταστεί, συνέχισε, είναι να δούμε πώς να αναπτύξουμε τον χαρακτήρα της Κύπρου.

Αναφορικά με τις τουριστικές αγορές για την Κύπρο, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως τα σκήπτρα τα κρατάει το Ηνωμένο Βασίλειο , και ακολουθούν το Ισραήλ, η Πολωνία, η Γερμανία, και πάρα πολλές χώρες με πιο μικρά ποσοστά.

Σχετικά με τους στόχους του Συνδέσμου, ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στην τουριστική ανάπτυξη των μηνών μεταξύ Νοέμβρη και Απρίλη, σημειώνοντας πως υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης των αφίξεων και ταυτόχρονα αύξησης των τουριστών από καινούργιες αγορές.

Ερωτηθείς πως μπορούμε να κτίσουμε με επίκεντρο τον άνθρωπο, ο κ. Μιχαηλίδης είπε πως είναι θέμα και εκπαίδευσης του κόσμου που είναι στα ξενοδοχεία.

Όσον αφορά τα προβλήματα που απασχόλησαν φέτος την ξενοδοχειακή βιομηχανία ο κ. Μιχαηλίδης είπε πως αυτά αφορούν τα απρόβλεπτα γεωπολιτικά περιστατικά . Τα αναμένεις μεν, αλλά δυστυχώς δεν μπορείς να τα ελέγξεις, ανέφερε.

Πρόσθεσε πως υπήρξε βελτίωση στο θέμα της εξεύρεσης του εργατικού δυναμικού αλλά δεν παύει να τους προβληματίζει και θέλουν να βελτιώνουν συνεχώς αυτό το κομμάτι γιατί είναι πολύ σημαντικό στο θέμα της λειτουργίας των ξενοδοχείων. Η έλλειψη του νερού είναι κάτι που μας προβληματίζει ακόμη, συμπλήρωσε.

Κληθείς να να πει αν ο τουρισμός σήμερα έχει διαφοροποιηθεί από τον τουρισμό των παλαιότερων χρόνων ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως ο κόσμος που ταξιδεύει πρώτα από όλα έχει περισσότερη πληροφόρηση για το τί προσφέρει ένας προορισμός.

Αυτό τους επιτρέπει, όπως είπε, να κάνουν πλέον εξεδεικευμένες αναζητήσεις και συνήθως έρχονται και είναι πολύ προετοιμασμένοι για να κάνουν διακοπές και επισκέψεις με βάση τα ενδιαφέροντα τους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠτΔ: Τα συγχαρητήρια μηνύματα που έλαβε από ξένους ηγέτες για την επέτειο της Ανεξαρτησίας

ΠτΔ: Τα συγχαρητήρια μηνύματα που έλαβε από ξένους ηγέτες για την επέτειο της Ανεξαρτησίας

Συγχαρητήρια μηνύματα έλαβε από ηγέτες και αξιωματούχους ξένων κρατών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης με την ευκαιρία της επετείου της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρει σε ανακοίνωση η Προεδρία.

