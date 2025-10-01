Θλίψη στον ιατρικό κόσμο για τον ξαφνικό θάνατο Κύπριου γιατρού - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

Η εξόδιος νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Παναγίας των Χαρίτων , Πύλη Πάφου στη Λευκωσία, στις 1:30μμ.



Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον Ιερό Ναό από τις 1:00μμ.



Αντί στεφάνων η οικογένεια επιθυμεί όπως γίνονται εισφορές για τον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Ασώματο.



Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Μαρωνιτών.