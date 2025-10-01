Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Πρόθεση η πρόοδος σε ασφάλεια και άμυνα κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας»

 01.10.2025 - 17:57
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Πρόθεση η πρόοδος σε ασφάλεια και άμυνα κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας»

Στη μεγάλη σημασία που έχουν για την ασφάλεια της Ευρώπης, πρωτοβουλίες της Ένωσης όπως το Readiness 2030 και ο Κανονισμός SAFE, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος συμμετέχει στις εργασίες του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιούνται στην Κοπεγχάγη.

Στην Παρέμβαση του, το απόγευμα, κατά τις εργασίες της Συνόδου, με θέμα την Άμυνα και την Ασφάλεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, ανάμεσα σε άλλα, ότι η ΄Ένωση καταδικάζει έντονα την πρόσφατη παραβίαση της Ρωσίας στον εναέριο χώρο της ΕΕ, εκφράζοντας αλληλεγγύη προς όσους έχουν επηρεαστεί. Πρόσθεσε ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν απειλή στη συνολική ασφάλεια της Ένωσης.

Επεσήμανε ότι πρωτοβουλίες όπως το Readiness 2030 και ο κανονισμός SAFE αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων που έθεσε η ΕΕ.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι πρόθεση της Κυπριακής Κυβέρνησης είναι να διατηρήσει τη δυναμική και να επιτύχει περαιτέρω πρόοδο σε θέμα ασφάλειας και άμυνας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε εξάλλου ότι κράτη που αποτελούν απειλή για την ασφάλεια των κρατών μελών δεν είναι δυνατόν να μπορούν να συμμετάσχουν σε εργαλεία της ΕΕ.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα Readiness 2030, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως παρά το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, εντούτοις μπορεί να συμφωνήσει επί των προσπαθειών για στενή συνεργασία και κοινές δράσεις με το ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Readiness 2030, σημειώνοντας ότι αυτό, ωστόσο, προϋποθέτει ίση μεταχείριση ανάμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι την ίδια ώρα, δεν θα πρέπει η ΕΕ να στρέψει την προσοχή της μακριά από άλλες σημαντικές περιοχές, όπως η Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν από πλευράς της, έτσι ώστε να ενισχύσει βασικούς στρατηγικούς δρώντες στο πλαίσιο της Στρατιωτικής Κινητικότητας (Military Mobility)..

Επεσήμανε ακόμα πως στο πλαίσιο του κανονισμού SAFE, η Κύπρος σχεδιάζει να αναβαθμίσει τη ναυτική της υποδομή και τις αεροπορικές Βάσεις, ώστε να ενδυναμώσει τη συλλογική ασφάλεια και ετοιμότητα της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι καταδικάζονται έντονα οι συνεχείς ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τη στοχοποίηση άμαχου πληθυσμού.

Τόνισε, επίσης, την ανάγκη επίτευξης μιας ειρηνικής διευθέτησης που να σέβεται τις θεμελιώδεις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επεσήμανε, ακόμα ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει εποικοδομητικά στη διαμόρφωση ενός πλαισίου ασφάλειας.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Υπάρχει σήμερα ένα παράθυρο ελπίδας» για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Υπάρχει σήμερα ένα παράθυρο ελπίδας» για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών

Με αναφορά στην ιστορική σημασία της ανεξαρτησίας αλλά και στις συνεχιζόμενες προκλήσεις του Κυπριακού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο τηλεοπτικό του μήνυμα για την 65η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ότι, παρά τις δυσκολίες, «υπάρχει σήμερα ένα παράθυρο ελπίδας» για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών, σημειώνοντας τη σημασία της ενεργότερης εμπλοκής της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

