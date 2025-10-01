Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή νέα απάτη: Έτσι ξεγέλασαν 78χρονο - Δέχθηκε αίτημα φιλίας και «έκαναν» φτερά 64 χιλιάδες ευρώ

 01.10.2025 - 18:02
Προσοχή νέα απάτη: Έτσι ξεγέλασαν 78χρονο - Δέχθηκε αίτημα φιλίας και «έκαναν» φτερά 64 χιλιάδες ευρώ

Διαδικτυακή απάτη και απόσπαση χρηματικού ποσού, ύψους πέραν των €64.000, καταγγέλθηκε σήμερα από 78χρονο, στο Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου.

Σύμφωνα με την καταγγελία στην οποία προέβηκε ο 78χρονος, κατά τον μήνα Αύγουστο, δέχθηκε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο, αίτημα φιλίας από άγνωστο του πρόσωπο, το οποίο ωστόσο αποδέχθηκε. Ακολούθως και σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξε επικοινωνία μέσω γραπτών μηνυμάτων με άγνωστο πρόσωπο, το οποίο μέσω διαφόρων προφάσεων, έπεισε τον 78χρονο και του απέστειλε κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, πέραν των €64.000.

Το πιο πάνω ποσό, αποστάλθηκε σε 16 τραπεζικούς λογαριασμούς σε διάφορες χώρες. Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου, συνεχίζει τις εξετάσεις.

Η Αστυνομία, με αφορμή και την νέα αυτή καταγγελία διαδικτυακής απάτης, συστήνει προσοχή στο κοινό, σε σχέση με τη διενέργεια γνωριμιών και συνομιλιών στο διαδίκτυο, κυρίως με άγνωστα πρόσωπα.

Περαιτέρω, συστήνεται στο κοινό, όπως αποφεύγει να αποστέλλει χρήματα ή να καταχωρεί προσωπικά στοιχεία σε άλλα άτομα ή λογαριασμούς, τους οποίους δεν μπορεί να επαληθεύσει.

Με αναφορά στην ιστορική σημασία της ανεξαρτησίας αλλά και στις συνεχιζόμενες προκλήσεις του Κυπριακού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο τηλεοπτικό του μήνυμα για την 65η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ότι, παρά τις δυσκολίες, «υπάρχει σήμερα ένα παράθυρο ελπίδας» για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών, σημειώνοντας τη σημασία της ενεργότερης εμπλοκής της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

