Προσοχή νέα απάτη: Έτσι ξεγέλασαν 78χρονο - Δέχθηκε αίτημα φιλίας και «έκαναν» φτερά 64 χιλιάδες ευρώ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Υπάρχει σήμερα ένα παράθυρο ελπίδας» για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών
Με αναφορά στην ιστορική σημασία της ανεξαρτησίας αλλά και στις συνεχιζόμενες προκλήσεις του Κυπριακού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο τηλεοπτικό του μήνυμα για την 65η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ότι, παρά τις δυσκολίες, «υπάρχει σήμερα ένα παράθυρο ελπίδας» για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών, σημειώνοντας τη σημασία της ενεργότερης εμπλοκής της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.