ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Εξαίρεση στην ΕΕ ο μηδενικός πληθωρισμός Κύπρου τον Σεπτέμβριο του 2025

 01.10.2025 - 18:30
Eurostat: Εξαίρεση στην ΕΕ ο μηδενικός πληθωρισμός Κύπρου τον Σεπτέμβριο του 2025

H Κύπρος καταγράφει μια αξιοπρόσεκτη εξέλιξη στον πληθωρισμό, με το ετήσιο ποσοστό να φτάνει στο 0% τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat.

Σε μια εποχή όπου η ζώνη του ευρώ αντιμετωπίζει μέτρια αλλά σταθερή αύξηση τιμών (2,2%), η Κύπρος ξεχωρίζει ως η μοναδική χώρα με μηδενική μεταβολή σε ετήσια βάση, ενώ η μηνιαία μεταβολή καταγράφει πτώση κατά -0,4%.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με την πορεία άλλων χωρών, όπου οι τιμές σε βασικούς τομείς όπως οι υπηρεσίες (3,2% στην ευρωζώνη) και τα τρόφιμα (3%) συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις. Στην Κύπρο, ωστόσο, η σταθερότητα αυτή μπορεί να αντανακλά τόσο εγχώριους παράγοντες, όπως η σχετική σταθερότητα στις τιμές ενέργειας και τροφίμων, όσο και εξωτερικές επιδράσεις, όπως η μείωση του κόστους εισαγωγών.

Αναλυτικά, ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη ανέρχεται στο 2,2% τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, σηματοδοτώντας μια ελαφρά άνοδο από το 2% του Αυγούστου. Ωστόσο, πίσω από αυτόν τον μέσο όρο κρύβονται σημαντικές διακυμάνσεις, τόσο μεταξύ των κρατών-μελών όσο και μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες αποκαλύπτουν ένα πολύπλοκο οικονομικό τοπίο.

Όσον αφορά τις κινητήριες δυνάμεις του πληθωρισμού, οι υπηρεσίες παραμένουν ο κύριος παράγοντας πίεσης, με ετήσιο ρυθμό 3,2% (από 3,1% τον Αυγουστο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό (3%). Αντιθέτως, η ενέργεια συνεχίζει να λειτουργεί ως φρένο, με πτώση τιμών κατά -0,4%, αν και η μείωση είναι λιγότερο έντονη σε σύγκριση με προηγούμενους μήνες (όπου είχε φτάσει στο -2% τον Αυγουστο). Τα βιομηχανικά αγαθά (εξαιρουμένης της ενέργειας) παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, με αύξηση μόλις 0,8%, υπογραμμίζοντας την αδύναμη ζήτηση σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας.

Οι διαφορές μεταξύ των χωρών παραμένουν εντυπωσιακές, με την Εσθονία να καταγράφει τον υψηλότερο πληθωρισμό (5,2%), ακολουθούμενη από την Κροατία (4,6%) και τη Σλοβακία (4,6%), ενώ η Γαλλία (1,1%) και η Ιταλία (1,8%) βρίσκονται στο αντίθετο άκρο της κλίμακας. Η Ελλάδα παρουσιάζει μια αξιοπρόσεκτη πτώση, από 3,1% τον Αυγουστο σε 1,8% τον Σεπτέμβριο, εν μέρει λόγω της μείωσης στις τιμές ενέργειας και τροφίμων.

Παράλληλα, χώρες όπως η Ιρλανδία (2,7%) και η Ισπανία (3%) εμφανίζουν μια σταθεροποίηση, ενώ η Κύπρος (0%) ξεχωρίζει ως η μοναδική χώρα με μηδενικό πληθωρισμό, υπογραμμίζοντας τις ιδιαιτερότητες της τοπικής οικονομίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Προσοχή νέα απάτη: Έτσι ξεγέλασαν 78χρονο - Δέχθηκε αίτημα φιλίας και «έκαναν» φτερά 64 χιλιάδες ευρώ

 01.10.2025 - 18:02
Απίστευτος οδηγός στην Κύπρο έγινε viral: Όταν ένα πάρκινγκ «είναι λίγο, πολύ λίγο»... - Δείτε φωτογραφία

 01.10.2025 - 18:50
