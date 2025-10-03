Καταγγελία πολίτη: Πανάκριβο το ταξί στο αεροδρόμιο Πάφου - «Ας πάει με τα πόθκια αν δεν του αρέσκει» η αντίδραση του οδηγού - Ανύπαρκτη η νυχτερινή συγκοινωνία

Σύμφωνα με ανάρτησή του στην ομάδα ΠΟΥ ΠΗΓΑΜΕ στο facebook, δεν υπάρχει νυχτερινή συγκοινωνία με λεωφορεία από το αεροδρόμιο στο κέντρο της πόλης ενώ το ταξί στοιχίζει 75 ευρώ.

Δείτε αυτούσια την ανάρτησή του

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Δεν είναι δυνατόν ο τουρίστας που καταφθάνει αργά το βράδυ στο Αεροδρόμιο Πάφου, ταλαιπωρημένος από πολύωρο ταξίδι, να μην έχει στη διάθεσή του κανένα μέσο μεταφοράς προς την πόλη πέραν του ταξί. Η μοναδική επιλογή που του προσφέρεται από το κράτος είναι να αναζητήσει ταξί — με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Μπροστά στην έξοδο «Arrivals», τουρίστες αντικρίζουν την πρώτη εικόνα της χώρας μας: ένα τραπεζάκι με οδηγούς ταξί κάθε προέλευσης, όπου ο επισκέπτης λέει την πρώτη του φράση στην Κύπρο:

«How much please to take me to Paphos centre?» – «€70-75.00», η απάντηση.

Η υπερβολική αυτή χρέωση αφήνει τον επισκέπτη άφωνο και απογοητευμένο. Σε προσωπικό περιστατικό που παρακολούθησα, όταν επεσήμανα στον οδηγό ότι η τιμή είναι υπερβολική, η απάντησή του ήταν: «Ας πάει με τα πόθκια αν δεν του αρέσκει».

Κύριε Δήμαρχε, αυτή δεν είναι η εικόνα που πρέπει να δίνουμε ως τουριστικός προορισμός. Δεν είναι αποδεκτό σε μια ευρωπαϊκή χώρα του 2025, που θέλει να επεκταθεί και επενδύει εκατομμύρια στον τουριστικό τομέα, να μην υπάρχει νυχτερινή συγκοινωνία από και προς το αεροδρόμιο, ή έστω μια θεσμοθετημένη, ελεγχόμενη τιμή κομίστρου για τους τουρίστες.

Είναι καιρός να ληφθούν άμεσα μέτρα ώστε:

Να υπάρχουν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς (λεωφορεία ή shuttle) σε όλα τα ωράρια.

Να τεθούν ανώτατες, δίκαιες τιμές για τα ταξί, ειδικά σε διαδρομές υψηλής ζήτησης.

Να προστατευθεί η εικόνα και η αξιοπιστία της Πάφου και της Κύπρου γενικότερα.

Αν θέλουμε πραγματικά να πάψουμε να φαινόμαστε ως μια «τριτοκοσμική χώρα» στα μάτια των επισκεπτών μας, οφείλουμε να διασφαλίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής.

Οι τουρίστες μας αξίζουν καλύτερη μεταχείριση, όπως και η πόλη μας.