Η άγνωστη λειτουργία ασφαλείας που πρέπει πάντα να έχετε ενεργοποιημένη στο κινητό
Η άγνωστη λειτουργία ασφαλείας που πρέπει πάντα να έχετε ενεργοποιημένη στο κινητό

 03.10.2025 - 09:21
03.10.2025 - 09:21

Στον σημερινό κόσμο γεμάτο spam, χάκερ και διαδικτυακές επιθέσεις, η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο Android είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η Google προσφέρει τη λειτουργία Advanced Protection, που ενισχύει την άμυνα του τηλεφώνου δημιουργώντας πολλαπλά επίπεδα προστασίας.

 

Μόλις ενεργοποιηθεί, η λειτουργία κλειδώνει κρίσιμες ρυθμίσεις ασφαλείας, αποτρέπει τυχαίες ή κακόβουλες αλλαγές, μπλοκάρει επικίνδυνες εφαρμογές και σκανάρει αυτόματα κάθε εγκατάσταση για απειλές πριν επηρεάσει τη συσκευή σας.

Τι είναι η λειτουργία Advanced Protection;

Η Advanced Protection ενισχύει την ασφάλεια του Android με πολλαπλά επίπεδα προστασίας. Κλειδώνει μόνιμα κρίσιμες ρυθμίσεις, μπλοκάρει δυνητικά επικίνδυνες εφαρμογές και ελέγχει κάθε εγκατάσταση για κακόβουλο λογισμικό. Αν η συσκευή κλαπεί, μπορεί να προστατεύσει προσωπικές συνομιλίες και τραπεζικά δεδομένα. Αποτρέπει την εγκατάσταση εφαρμογών από μη αξιόπιστες πηγές και προειδοποιεί τον χρήστη πριν ανοίξει ύποπτους συνδέσμους ή μηνύματα.

Πώς λειτουργεί η Advanced Protection;

Η λειτουργία κλειδώνει αυτόματα τη συσκευή όταν ανιχνεύεται ύποπτη δραστηριότητα, αυξάνοντας τα επίπεδα ταυτοποίησης και τον έλεγχο σε εφαρμογές πλοήγησης και μηνυμάτων. Έχει σχεδιαστεί για μέγιστη ασφάλεια με ελάχιστη παρέμβαση από τον χρήστη και λειτουργεί συνεχώς στο παρασκήνιο, εντοπίζοντας απειλές και μπλοκάροντας κακόβουλο περιεχόμενο χωρίς να το καταλάβετε.

Πώς να ενεργοποιήσετε την Advanced Protection

Η ενεργοποίηση γίνεται μέσω του Google Account στην επίσημη σελίδα του Advanced Protection Program. Απαιτούνται δύο φυσικά κλειδιά ασφαλείας, που συνδέονται είτε με USB είτε ασύρματα και παρέχουν την ισχυρότερη προστασία απέναντι σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η Advanced Protection ενεργοποιείται σε όλες τις συσκευές που συνδέονται με τον λογαριασμό σας και παρακολουθεί συνεχώς για απειλές.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Χωρίς κανένα φίλτρο, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, άνοιξε τις πόρτες του γραφείου του στην κάμερα του ThemaOnline και μίλησε στον Τάσο Θεοδώρου για όλα και… όλους.

