Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕργασίες ασφαλτόστρωσης στη Λευκωσία το Σαββατοκύριακο - Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Λευκωσία το Σαββατοκύριακο - Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

 03.10.2025 - 13:55
Εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Λευκωσία το Σαββατοκύριακο - Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι το Σάββατο 4 Οκτωβρίου από τις 11:00π.μ. μέχρι τις 20.00μ.μ και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου από τις 07:00π.μ. μέχρι τις 20:00μ.μ.θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Αγίου Ιλαρίωνος στο Διαμέρισμα Λευκωσίας.

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και την Τρίτη 7 Οκτωβρίου από τις 20:00μ.μ μέχρι τις 06:00π.μ. θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Ρηγαίνης.

Οι δρόμοι θα δοθούν στην κυκλοφορία με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του νέου ασφαλτικού οδοστρώματος και της απαιτούμενης σήμανσης.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γίνονται για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, εργαζομένων και διερχομένων και παρακαλούνται όλοι οι πολίτες πεζοί και οδηγοί να ακολουθούν την επιτόπου σήμανση σχετικά με τις παρακάμψεις καθώς και τις οδηγίες της Αστυνομίας.

Ο Δήμος κατανοεί τη δυσκολία και ταλαιπωρία που θα προκληθεί και προσβλέπει στη συνεργασία του κοινού για γρηγορότερη και καλύτερη εκτέλεση των εργασιών προς όφελος των περιοχών.  

Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατό λιγότερη αναστάτωση των δημοτών και επισκεπτών της περιοχής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λετυμπιώτης: Σκάφος που κατέπλεε προς τη Γάζα προσέγγισε την Κύπρο - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αντέδρασε άμεσα και υπεύθυνα»
Κατερίνα Αγαπητού: Το λογοπαίγνιο με τον Κώστα Νάνο - «Θα σου έλεγα τι έπιασα» - Δείτε βίντεο
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Αρνείται να δώσει στοιχεία για τα αίτια του καβγά ο συλληφθείς – «Σιγή ιχθύος» και από το θύμα – Η κατάσταση της υγείας του
Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Από σήμερα μένουν χωρίς ΜΟΤ χιλιάδες οχήματα - Ποιοι παίρνουν παράταση και τι ισχύει για τα αναπηρικά
Τι άλλο έρχεται στο e-kalathi και πώς ήδη ρίχνει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ
Στη γειτονιά των αγγέλων η Δώρα Πετρίδου: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καθυστερήσεις στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Μακάριο - Απογοήτευση από «Μωρά Θαύματα»

 03.10.2025 - 13:39
Επόμενο άρθρο

«Η Μαστροκώστα περνά ένα πρόβλημα που το είχε ξαναπεράσει & θα βγει & τώρα νικήτρια-Κάνει θεραπείες»

 03.10.2025 - 14:09
Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Χωρίς κανένα φίλτρο, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, άνοιξε τις πόρτες του γραφείου του στην κάμερα του ThemaOnline και μίλησε στον Τάσο Θεοδώρου για όλα και… όλους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

  •  03.10.2025 - 06:55
Λετυμπιώτης για ΑΤΑ: Συντονισμός ΠτΔ με αρμόδιους Υπουργούς για μεγάλα ζητήματα - Οι εταίροι θα επιδείξουν υπευθυνότητα

Λετυμπιώτης για ΑΤΑ: Συντονισμός ΠτΔ με αρμόδιους Υπουργούς για μεγάλα ζητήματα - Οι εταίροι θα επιδείξουν υπευθυνότητα

  •  03.10.2025 - 12:42
Κύκλωμα βαρυποινίτη: Εκκρεμεί η απόφαση Ανωτάτου - Πήρε αναβολή η υπόθεση

Κύκλωμα βαρυποινίτη: Εκκρεμεί η απόφαση Ανωτάτου - Πήρε αναβολή η υπόθεση

  •  03.10.2025 - 12:08
Πήρε θέση για τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ η Αστυνομία - «Άγνωστες οι προθέσεις των διαδηλωτών, δεν συμμορφώνονταν με τις υποδείξεις»

Πήρε θέση για τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ η Αστυνομία - «Άγνωστες οι προθέσεις των διαδηλωτών, δεν συμμορφώνονταν με τις υποδείξεις»

  •  03.10.2025 - 13:17
Έντονη καταδίκη: Άσκηση αστυνομικής βίας σε βάρος δημοσιογράφου σε διαδήλωση – Τι λέει η Αστυνομία

Έντονη καταδίκη: Άσκηση αστυνομικής βίας σε βάρος δημοσιογράφου σε διαδήλωση – Τι λέει η Αστυνομία

  •  03.10.2025 - 12:58
Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του θανάτου 82χρονης: Φώναζε «ψατζιή, ψατζιή» - Απεβίωσε μετά από κατάποση αντισηπτικού στο νοσοκομείο – Το συμπέρασμα του θανατικού ανακριτή

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του θανάτου 82χρονης: Φώναζε «ψατζιή, ψατζιή» - Απεβίωσε μετά από κατάποση αντισηπτικού στο νοσοκομείο – Το συμπέρασμα του θανατικού ανακριτή

  •  03.10.2025 - 10:28
Τα γλυκά του αρχιμανδρίτη Νεκτάριου που τρέλαναν το Facebook – «Ξεχειλίζουν από απόλαυση!»

Τα γλυκά του αρχιμανδρίτη Νεκτάριου που τρέλαναν το Facebook – «Ξεχειλίζουν από απόλαυση!»

  •  03.10.2025 - 10:23
Καταγγελία πολίτη: Πανάκριβο το ταξί στο αεροδρόμιο Πάφου - «Ας πάει με τα πόθκια αν δεν του αρέσκει» η αντίδραση του οδηγού - Ανύπαρκτη η νυχτερινή συγκοινωνία

Καταγγελία πολίτη: Πανάκριβο το ταξί στο αεροδρόμιο Πάφου - «Ας πάει με τα πόθκια αν δεν του αρέσκει» η αντίδραση του οδηγού - Ανύπαρκτη η νυχτερινή συγκοινωνία

  •  03.10.2025 - 09:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα