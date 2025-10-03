Εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Λευκωσία το Σαββατοκύριακο - Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και την Τρίτη 7 Οκτωβρίου από τις 20:00μ.μ μέχρι τις 06:00π.μ. θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Ρηγαίνης.

Οι δρόμοι θα δοθούν στην κυκλοφορία με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του νέου ασφαλτικού οδοστρώματος και της απαιτούμενης σήμανσης.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γίνονται για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, εργαζομένων και διερχομένων και παρακαλούνται όλοι οι πολίτες πεζοί και οδηγοί να ακολουθούν την επιτόπου σήμανση σχετικά με τις παρακάμψεις καθώς και τις οδηγίες της Αστυνομίας.

Ο Δήμος κατανοεί τη δυσκολία και ταλαιπωρία που θα προκληθεί και προσβλέπει στη συνεργασία του κοινού για γρηγορότερη και καλύτερη εκτέλεση των εργασιών προς όφελος των περιοχών.

Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατό λιγότερη αναστάτωση των δημοτών και επισκεπτών της περιοχής.