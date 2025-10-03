Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καθυστερήσεις στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Μακάριο - Απογοήτευση από «Μωρά Θαύματα»

 03.10.2025 - 13:39
Καθυστερήσεις στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Μακάριο - Απογοήτευση από «Μωρά Θαύματα»

Έντονη απογοήτευση και δυσφορία εκφράζει ο Σύνδεσμος «Μωρά Θαύματα» για τις σοβαρές καθυστερήσεις που, όπως αναφέρει, παρατηρούνται στο έργο επέκτασης και ανακαίνισης της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) στο Μακάριο Νοσοκομείο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συνδέσμου, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το θέμα, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις από πλευράς του ΟΚΥπΥ και ειδικά του Εκτελεστικού Γενικού Διευθυντή, Κύπρου Σταυρίδη το έργο παραμένει στάσιμο, με την τελευταία δέσμευση για το θέμα αυτό να έχει δοθεί πριν τις καλοκαιρινές διακοπές στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής.

Ο Σύνδεσμος προσθέτει ότι η σύμβαση με τον προηγούμενο εργολάβο υπογράφηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2023, ωστόσο, 19 μήνες μετά δεν έχει σημειωθεί καμία απολύτως πρόοδος.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο «Μωρά Θαύματα», αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη ότι κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Υγείας στις 2 Οκτωβρίου, ο ΟΚΥπΥ ανέφερε πως το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027, κάτι που ο Σύνδεσμος χαρακτηρίζει ως «τραγική τοποθέτηση».

Ο Σύνδεσμος θέτει επίσης δύο βασικά ερωτήματα προς τον ΟΚΥπΥ και συγκεκριμένα τι συνέβη κατά τη διάρκεια των τελευταίων 19 μηνών και υπήρξε τέτοια ακινησία και γιατί απαιτούνται ακόμη δέκα μήνες μέχρι την ανάθεση του έργου, τη στιγμή που όλα τα σχέδια και έγγραφα είναι, όπως σημειώνεται, ήδη έτοιμα.

«Μέσα στον ΟΚΥπΥ φαίνεται ότι κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται πως δεν πρόκειται απλώς για ένα έργο υποδομής που καθυστερεί, αλλά για ένα έργο που αφορά τη ζωή των πιο μικρών και ευάλωτων μωρών, που δεν έχουν φωνή», σημειώνει ο Σύνδεσμος.

Υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να δίνει φωνή στα πρόωρα νεογνά και τις οικογένειές τους, απαιτώντας όσα τους χρειάζονται, δικαιούνται και τους αξίζουν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

