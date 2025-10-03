Ιδού οι οικονομικές καταστάσεις του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Ο ανεξάρτητος έλεγχος και η δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων ενισχύουν τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ο «Φορέας»), επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για χρηστή διοίκηση και λογοδοσία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή Διαχείρισης του Φορέα δημοσιοποιεί τις Οικονομικές Καταστάσεις για τα έτη 2020 έως 2024, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 3 Οκτωβρίου 2025.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Διαχείρισης στις 3 Σεπτεμβρίου 2025 και έτυχαν ελέγχου από τον ελεγκτικό οίκο Nexia Poyiadjis Limited, ανάδοχο της σύμβασης ΕΥ 5/2024, με Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα του Φορέα, γεγονός που προσδίδει σε αυτές ενισχυμένη αξιοπιστία.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις του Φορέα έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα και βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους.

Στις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνονται:

Έκθεση Επιτροπής Διαχείρισης,

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή,

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης,

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης,

Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια,

Κατάσταση Ταμειακών Ροών, και

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης για τα έτη 2020 έως 2024 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Φορέα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://socialsupport.gov.cy/announcements/enisxymenh-a3iopistia-toy-forea-mesw-elegktikhs-gnwmhs-gia-alh8inh-kai-dikaih-eikona-gia-ta-eth-2020-ews-2024/ .