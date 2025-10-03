ΤΑΚΑΤΑ: Πότε θα βάζει πρόστιμα η Αστυνομία - Έρχεται απαγόρευση συνέχισης οδήγησης - Οι περιπτώσεις

Ecommbx
lifenews
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 03.10.2025 - 15:16
Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, από σήμερα αρχίζει η διαδικασία αναστολής της ισχύος των πιστοποιητικών καταλληλότητας οχημάτων (ΜΟΤ), για τα οποία εκκρεμεί η υλοποίηση ανάκλησης, για αντικατάσταση αερόσακου.

Σημειώνεται ότι για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις της αναστολής ισχύος του πιστοποιητικού καταλληλότητας, κατά τις οποίες δεν ισχύει η άμεση ακινητοποίηση, τα μέλη της Αστυνομίας θα εκδίδουν εξώδικα πρόστιμα και θα προτρέπεται ο οδηγός όπως προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις, για επιδιόρθωση της οποιασδήποτε βλάβης, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ανανέωση του πιστοποιητικού καταλληλότητας.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι στις ακόλουθες περιπτώσεις, η Αστυνομία θα συνεχίσει να εφαρμόζει το μέτρο της απαγόρευσης της συνέχισης της οδήγησης και της υπόδειξης προς τον οδηγό για χρήση ρυμουλκού:

(α) όταν πρόκειται για όχημα για το οποίο ισχύει η Άμεση Ακινητοποίηση.

(β) όταν υφίσταται σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με τη μηχανική ή άλλη κατάσταση του οχήματος.

Χωρίς κανένα φίλτρο, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, άνοιξε τις πόρτες του γραφείου του στην κάμερα του ThemaOnline και μίλησε στον Τάσο Θεοδώρου για όλα και… όλους.

  •  03.10.2025 - 06:55
  •  03.10.2025 - 12:42
  •  03.10.2025 - 12:08
  •  03.10.2025 - 13:17
  •  03.10.2025 - 12:58
  •  03.10.2025 - 10:28
  •  03.10.2025 - 14:37
