Την απάντησή της στην πρόταση Τραμπ παρέδωσε η Χαμάς – «Ναι» στην απελευθέρωση των ομήρων

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα, η Χαμάς δηλώνει ότι συμφωνεί σε κάποια από τα σημεία του σχεδίου αλλά ζητά να γίνουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Συμφωνεί να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς ή νεκρούς, επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να συμμετάσχει άμεσα σε διαπραγματεύσεις μέσω διαμεσολαβητών για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες αυτού του θέματος και ότι δηλώνει πως εκτιμά τις αραβικές, ισλαμικές και διεθνής προσπάθειες καθώς και τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αναλυτικά το σχέδιο Τραμπ προβλέπει: