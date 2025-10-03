Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Στο Λονδίνο σε κλειστό κύκλο η κηδεία της – «Η οικογένεια είναι τρομερά φορτισμένη και θέλει να το ζήσει τελείως μόνη της»

 03.10.2025 - 23:32
Μαρίσσα Λαιμού: Στο Λονδίνο σε κλειστό κύκλο η κηδεία της – «Η οικογένεια είναι τρομερά φορτισμένη και θέλει να το ζήσει τελείως μόνη της»

Το τελευταίο αντίο θα πουν αύριο Σάββατο 4.10.2025, συγγενείς και φίλοι στην αδικοχαμένη Μαρίσσα Λαιμού, που έχασε τη ζωή της από σήψη που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου. Η γυναίκα, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο.

Συντετριμμένοι οι δικοί της άνθρωποι θα αποχαιρετήσουν τη νεαρή γυναίκα σε μία απλή τελετή, στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Bayswater του Λονδίνου, μετά το σοκ που υπέστησαν όταν ένα τσίμπημα οδήγησε, μετά από κακή ιατρική μεταχείριση σύμφωνα με την οικογένεια, την αγαπημένη τους Μαρίσσα στον θάνατο.

«Η κηδεία θα γίνει στο Λονδίνο και μετά θα έρθουμε στην Αθήνα για την ταφή. Θα είναι σύντομα. Είναι μία πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για εμάς. Η οικογένεια είναι τρομερά φορτισμένη και θέλει να το ζήσει τελείως μόνη της και με κάποιους στενούς τους φίλους που τους αγαπούν και τους συμπαραστέκονται στην τόσο δύσκολη και άδικη στιγμή της ζωής τους», ανέφερε συγγενής της οικογένειας στην εκπομπή Live News.

Η Μαρίσσα Λαιμού, λίγες ημέρες μετά θα ενταφιαστεί στην Ελλάδα, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με την αντιμετώπιση που έλαβε στα επείγοντα του νοσοκομείου του Λονδίνου η Μαρίσσα. Ενώ και οι ίδιοι είχαν εντοπίσει συμπτώματα σήψης, έκριναν σωστό να της δώσουν εξιτήριο παρά το βεβαρημένο ιστορικό της, με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή μόνη, στο διαμέρισμά της χωρίς την απαραίτητη ιατρική φροντίδα που πιθανόν να την είχε σώσει τη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας της, Διαμαντής Λαιμός βρισκόταν στην Αθήνα όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό, ενώ η Μπέσσυ Λαιμού ήταν στο Μονακό μαζί με τους δίδυμους γιους της για έναν γάμο. Την 30χρονη κοπέλα βρήκε νεκρή στο διαμέρισμα η οικονόμος της.

«Στο πρώτο νοσοκομείο, της είχαν κάνει τεστ για σήψη και απάντηση του ογκολόγου της ήταν πως η Μαρίσσα δεν είχε. Όμως αυτό θα σας το πει και γιατρός, αυτό δημιουργείται πάρα πολύ γρήγορα και γι’ αυτό δεν έπρεπε να αφήσουν το παιδί να φύγει. Είναι έγκλημα να την αφήσεις να φύγει από το νοσοκομείο. Εφόσον έγραψαν και στο πρώτο χαρτί ότι πήρε εξιτήριο η Μαρίσσα, ότι η διάγνωση ήταν ‘τοξική επίδραση από δηλητήριο’, την είχαν μπροστά τους την διάγνωση, πώς άφησαν το παιδί να φύγει με οποιοδήποτε τεστ και να είχε κάνει; Αυτά θα τα απαντήσουν βέβαια οι ειδικοί».

Η οικογένεια Λαιμού έχει διορίσει ήδη δικηγόρο που τρέχει την υπόθεση και δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά αν τελικά αποδειχθεί πως υπήρξε ιατρική αμέλεια.

«Εάν το παιδί είχε μείνει στο νοσοκομείο, σήμερα θα ζούσε, θα της έκαναν κι άλλα τεστ, θα έβλεπαν ότι το παιδί χειροτερεύει και θα το σώζανε. Γι’ αυτό ο ογκολόγος της την έστειλε εκεί. Έχουν γίνει τρομερά λάθη και εγκλήματα, είναι πολλοί οι υπεύθυνοι πιστεύω. Όλα αυτά τα άτομα που ανέλαβαν την Μαρίσσα έχουν τρομερή ευθύνη και βεβαίως ο γιατρός ο οποίος είδε τις εξετάσεις της και υπέγραψε το εξιτήριο».

Χωρίς κανένα φίλτρο, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, άνοιξε τις πόρτες του γραφείου του στην κάμερα του ThemaOnline και μίλησε στον Τάσο Θεοδώρου για όλα και… όλους.

