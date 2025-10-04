Ξηλώνονται οι παλιοί, μπαίνουν οι καινούργιοι: Νέες διαδραστικές οθόνες σε όλες τις σχολικές αίθουσες

Η προμήθεια αφορά την αντικατάσταση των παλαιών βιντεοπροβολέων και διαδραστικών πινάκων, οι οποίοι σταδιακά θα αποσυρθούν. Οι νέες οθόνες θα παραδίδονται μαζί με συνοδευτικό εξοπλισμό και πενταετή εγγύηση, με ημερομηνία έναρξης την ολοκλήρωση της εγκατάστασης σε κάθε σχολείο.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την αφαίρεση των υφιστάμενων πινάκων, με ευθύνη των σχολείων και των σχολικών εφορειών, ενώ όπου απαιτείται θα γίνεται επανεγκατάσταση τους σε άλλες αίθουσες.

Στόχος του έργου είναι να εξοπλιστούν όλα τα δημόσια σχολεία με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που θα ενισχύσουν τη μαθησιακή διαδικασία. Οι διαδραστικές οθόνες, με υψηλή φωτεινότητα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, υπόσχονται χαμηλότερο κόστος συντήρησης και νέες δυνατότητες στη διδασκαλία.

Μέσω πολυμέσων, εικόνας, ήχου και κίνησης, δίνουν τη δυνατότητα για ενεργό συμμετοχή, διάδραση και συνεργατική μάθηση, φέρνοντας την εκπαιδευτική εμπειρία πιο κοντά στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι η εγκατάσταση θα καλύψει όλες τις σχολικές αίθουσες, με τον προγραμματισμό να λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση εξοπλισμού ανά σχολείο.