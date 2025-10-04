Αυτό είναι το ζήτημα που «καίει» τα κυπριακά νοικοκυριά - Οι πιο συχνές καταγγελίες

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, εξηγεί ποια είναι τα πιο συχνά παράπονα που καταγράφονται:

«Η πλειονότητα των καταγγελιών που λαμβάνουμε αφορούν ζητήματα τιμών και εγγυήσεων προϊόντων». Οι πολίτες θέλουν διαφάνεια, σωστή πληροφόρηση και προστασία από αθέμιτες πρακτικές.

Σε ό,τι αφορά τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι καταναλωτές, ο κ. Καραγιώργης δεν διστάζει να μιλήσει ξεκάθαρα:

«Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι το υψηλό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό μειώνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και επιβαρύνει άμεσα τα νοικοκυριά. Ουσιαστικά, όλα ξεκινούν από εκεί».

Όπως υπενθυμίζει, η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού τέθηκε σε λειτουργία από την 1η Οκτωβρίου, ωστόσο στη συγκεκριμένη φάση δεν αναμένεται να έχει άμεση θετική επίδραση στους λογαριασμούς των πολιτών. «Θα χρειαστεί χρόνος ώστε οι αλλαγές αυτές να μεταφραστούν σε πραγματικά οφέλη για τους καταναλωτές», τονίζει.