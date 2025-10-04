Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για την ζωή 26χρονος - Έχασε τον έλεγχο και εγκλωβίστηκε στο όχημά του

Ο 26χρονος εγκλωβίστηκε στο όχημά του και για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ακολούθως μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει πολλαπλά κατάγματα θωρακικών σπονδύλων και πλευρών, κάταγμα θώρακα και πνευμονικές θλάσεις. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του, κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς, ως σοβαρή.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Δερύνειας διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης.