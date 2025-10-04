Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Σειρήν»: Το απόγευμα αναμένεται να αναχωρήσει από το λιμανάκι της Κ. Πάφου

 04.10.2025 - 09:20
«Σειρήν»: Το απόγευμα αναμένεται να αναχωρήσει από το λιμανάκι της Κ. Πάφου

To απόγευμα αναμένεται να αναχωρήσει το σκάφος «Σειρήν» υπό σημαία Ιταλίας, που ελλιμενίστηκε στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου, γύρω στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με λειτουργό της Αρχής Λιμένων στην Πάφο.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ, στο πλοιάριο επέβαιναν οκτώ άτομα, εκ των οποίων πέντε πολίτες από χώρες της Ευρώπης όπως από Βρετανία και Ιρλανδία και τρείς πολίτες τρίτων χωρών.

Στο σκάφος σύμφωνα με τον λειτουργό της Αρχής Λιμένων Πάφου, έγιναν κάποιες επιδιορθώσεις από Καναδό μηχανικό που επέβαινε του σκάφους, ενώ κάποιοι εκ των επιβαίνοντων σ’ αυτό εξέφρασαν την επιθυμία να εγκαταλείψουν και να φύγουν.

Ως εκ τούτου, σήμερα αναμένεται να αλλάξει πλήρωμα το «Σειρήν», αφού κάποια άτομα θα φύγουν αεροπορικώς από την Κύπρο και αναμένεται να φτάσουν άλλα άτομα που θα επιβιβαστούν στο πλοίο.

Στο πλοιάριο μεταφέρθηκαν τρόφιμα, νερό, ρεύμα και καύσιμα. Επίσης σε δυο μέλη του πληρώματος παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτούν σε νοσοκομείο.

Όπως αναφέρθηκε το « Σειρήν» συμμετείχε στον στολίσκο που επιχείρησε να σπάσει τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας.

Όπως έχει δηλώσει ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Λιμένων Άνθιμος Χριστοδουλίδης το πλοιάριο επιθυμούσε να ελλιμενιστεί στο Λιμανάκι του Λατσιού, ωστόσο επειδή δεν υπήρχε χώρος στο Λατσί ζητήθηκε να μεταβεί στην Πάφο και έπειτα από σχετικό έλεγχο όλων των χαρτιών του και των πιστοποιητικών και αφού όλα ήταν νόμιμα δέχτηκαν τον ελλιμενισμό του στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου.

Ο ΓΔ της Αρχής Λιμένων Κύπρου ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως «έχουμε προβεί σε έλεγχο όλων των εγγράφων και πιστοποιητικών του σκάφους Σειρήν και διαπιστώθηκε η πληρότητα και η ισχύς τους».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Για τις μεγάλες του αδυναμίες και τη ζωή μετά το Προεδρικό με έμφαση στην υγεία του μιλάει στην κάμερα του ThemaOnline o τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

