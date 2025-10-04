Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Ξέσπασε πυρκαγιά στη Λευκωσία - Διασώθηκε γυναίκα με το κατοικίδιό της

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε προθάλαμο χώρο που οδηγούσε σε υπόγειο χώρο και πρώτο όροφο, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως χώροι αναψυχής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρικό διακόπτη παροχής ρεύματος ο οποίος και καταστράφηκε. Από τη θερμότητα και τους καπνούς επηρεάστηκε και μέρος της τοιχοποιίας του χώρου. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση από τα μέλη μας, αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού.



Μία γυναίκα μαζί με το κατοικίδιό της, που διέμεναν σε διαμέρισμα των πιο πάνω ορόφων, οδηγήθηκαν προληπτικά από τα μέλη της Πυροσβεστικής σε ασφαλή χώρο.