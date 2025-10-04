Ecommbx
Σοβαρό τροχαίο: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες - Ανατράπηκε επανειλημμένα το όχημα του 26χρονου - Δεν έφερε ζώνη ασφαλείας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρό τροχαίο: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες - Ανατράπηκε επανειλημμένα το όχημα του 26χρονου - Δεν έφερε ζώνη ασφαλείας

 04.10.2025 - 12:20
Σοβαρό τροχαίο: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες - Ανατράπηκε επανειλημμένα το όχημα του 26χρονου - Δεν έφερε ζώνη ασφαλείας

Μάχη για την ζωή δίνει ο 26χρονος, που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, μετά από οδική σύγκρουση, που συνέβη τα ξημερώματα στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Εκπροσώπου Τύπου της ΑΔΕ Αμμοχώστου, Ανδρέα Κωνσταντίνου, το όχημα του 26χρονου φαίνεται να ανατράπηκε επανειλημμένα, μέχρι που κατέληξε ακινητοποιημένο σε παρακείμενο χωράφι. Σημειώνεται ότι ο 26χρονος δεν έφερε ζώνη ασφαλείας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για την ζωή 26χρονος - Έχασε τον έλεγχο και εγκλωβίστηκε στο όχημά του

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο συνέβη γύρω στη 1.30π.μ. σήμερα, στην οδό Φώτη Πίττα, στο Φρέναρος, όταν ο 26χρονος κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, απώλεσε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, με αποτέλεσμα αυτό να κινηθεί εκτός δρόμου και να ανατραπεί σε παρακείμενο χωράφι.

Ο 26χρονος εγκλωβίστηκε στο όχημά του και για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ακολούθως μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει πολλαπλά κατάγματα θωρακικών σπονδύλων και πλευρών, κάταγμα θώρακα και πνευμονικές θλάσεις. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του, κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς, ως σοβαρή.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Δερύνειας διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης.

Σοβαρό τροχαίο: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες - Ανατράπηκε επανειλημμένα το όχημα του 26χρονου - Δεν έφερε ζώνη ασφαλείας
Για τις μεγάλες του αδυναμίες και τη ζωή μετά το Προεδρικό με έμφαση στην υγεία του μιλάει στην κάμερα του ThemaOnline o τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

