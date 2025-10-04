Σοβαρό τροχαίο: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες - Ανατράπηκε επανειλημμένα το όχημα του 26χρονου - Δεν έφερε ζώνη ασφαλείας

Σύμφωνα με δηλώσεις του Εκπροσώπου Τύπου της ΑΔΕ Αμμοχώστου, Ανδρέα Κωνσταντίνου, το όχημα του 26χρονου φαίνεται να ανατράπηκε επανειλημμένα, μέχρι που κατέληξε ακινητοποιημένο σε παρακείμενο χωράφι. Σημειώνεται ότι ο 26χρονος δεν έφερε ζώνη ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο συνέβη γύρω στη 1.30π.μ. σήμερα, στην οδό Φώτη Πίττα, στο Φρέναρος, όταν ο 26χρονος κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, απώλεσε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, με αποτέλεσμα αυτό να κινηθεί εκτός δρόμου και να ανατραπεί σε παρακείμενο χωράφι.

Ο 26χρονος εγκλωβίστηκε στο όχημά του και για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ακολούθως μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει πολλαπλά κατάγματα θωρακικών σπονδύλων και πλευρών, κάταγμα θώρακα και πνευμονικές θλάσεις. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του, κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς, ως σοβαρή.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Δερύνειας διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης.