Video: Aυτό είναι το πιο πολυτελές παιδικό αυτοκίνητο στον κόσμο - Εξωπραγματική η τιμή του
Video: Aυτό είναι το πιο πολυτελές παιδικό αυτοκίνητο στον κόσμο - Εξωπραγματική η τιμή του

 04.10.2025 - 15:47
Video: Aυτό είναι το πιο πολυτελές παιδικό αυτοκίνητο στον κόσμο - Εξωπραγματική η τιμή του

Ένα παιδικό αυτοκίνητο Mercedes-Benz κοστίζει σχεδόν 50.000 δολάρια και είναι φτιαγμένο για μικρούς αλλά και… μεγάλους οδηγούς. Δες γιατί έχει τρελάνει το internet!

Μπορεί να μοιάζει με παιχνίδι, αλλά δεν είναι. Το νέο παιδικό αυτοκίνητο Mercedes-Benz SL300, βασισμένο στο θρυλικό μοντέλο των ‘50s και ‘60s, έχει τιμή που φτάνει περίπου τα 49.000 δολάρια όσο ένα καλό SUV.

Όχι απλά αυτοκινητάκι – Κανονικό όχημα σε μικρογραφία
Πίσω από την κατασκευή του βρίσκεται η ALEKSEY MERCEDES, μια ρωσική εταιρεία που ειδικεύεται σε λειτουργικά αντίγραφα πολυτελών αυτοκινήτων, ακόμα και σε μικρή κλίμακα.

 

@aleksey_mercedes Самая крутая детская машина в мире! Mercedes-Benz SL 300 mini #aleksey_mercedes Стоимость и фото у меня в ТГ по ссылке в шапке профиля #мерседес #mercedes ♬ оригинальный звук - ALEKSEY_MERCEDES

Το mini SL300 δεν είναι ένα απλό ηλεκτρικό όχημα.

Είναι εξοπλισμένο με:

  • Ηλεκτροκινητήρα 1,5 kW

  • Τελική ταχύτητα 45 km/h

  • Μέγιστο βάρος χρήστη 120 κιλά

  • Δερμάτινα καθίσματα (ρυθμιζόμενα)

  • Αλουμινένιο ταμπλό με αυθεντικά όργανα και διακόπτες

  • Subwoofer και σύστημα ήχου

     

  • Προβολείς και φλας

     

  • Επιλογέα μετάδοσης κίνησης (transmission mode)

  • Και φυσικά, το αυθεντικό σήμα της Mercedes-Benz

     

Είναι, πρακτικά, ένα κανονικό Mercedes σε μικρό μέγεθος – και απευθύνεται σε γονείς, συλλέκτες ή απλώς λάτρεις της αυτοκίνησης με γεμάτο πορτοφόλι. Η αγορά αυτού του αυτοκινήτου δεν είναι απλά μια αγορά. Είναι δήλωση lifestyle.

Για κάποιους, είναι το απόλυτο δώρο για τα παιδιά τους. Για άλλους, ένα συλλεκτικό κομψοτέχνημα. Σε κάθε περίπτωση, δεν περνά απαρατήρητο.

Αν είσαι γονιός με βαθιά τσέπη ή απλώς λάτρης του design, αυτό το αυτοκινητάκι ίσως να είναι το πιο παράξενο αλλά εντυπωσιακό απόκτημα της χρονιάς.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

 

Πανταζής: «Δεν κρίνω τον Μαζωνάκη, τον γνωρίζω από μικρό παιδί» - Η ευχή στην κόρη του, Κόνι Μεταξά

 04.10.2025 - 15:29
Υπουργός Γεωργίας: Eξήγγειλε σχεδόν μισό εκατ. ευρώ για στειρώσεις - Τριπλασίασε το κονδύλι - Άλλες 150.000 ευρώ για καταφύγιο

 04.10.2025 - 15:58
Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Το «φάρμακο», τα «ιπτάμενα» τασάκια, η σιέστα και το… γυμναστήριο – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Το «φάρμακο», τα «ιπτάμενα» τασάκια, η σιέστα και το… γυμναστήριο – Δείτε βίντεο

Για τις μεγάλες του αδυναμίες και τη ζωή μετά το Προεδρικό με έμφαση στην υγεία του μιλάει στην κάμερα του ThemaOnline o τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

