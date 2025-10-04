Video: Aυτό είναι το πιο πολυτελές παιδικό αυτοκίνητο στον κόσμο - Εξωπραγματική η τιμή του

Μπορεί να μοιάζει με παιχνίδι, αλλά δεν είναι. Το νέο παιδικό αυτοκίνητο Mercedes-Benz SL300, βασισμένο στο θρυλικό μοντέλο των ‘50s και ‘60s, έχει τιμή που φτάνει περίπου τα 49.000 δολάρια όσο ένα καλό SUV.

Όχι απλά αυτοκινητάκι – Κανονικό όχημα σε μικρογραφία

Πίσω από την κατασκευή του βρίσκεται η ALEKSEY MERCEDES, μια ρωσική εταιρεία που ειδικεύεται σε λειτουργικά αντίγραφα πολυτελών αυτοκινήτων, ακόμα και σε μικρή κλίμακα.

Το mini SL300 δεν είναι ένα απλό ηλεκτρικό όχημα.

Είναι εξοπλισμένο με:

Ηλεκτροκινητήρα 1,5 kW

Τελική ταχύτητα 45 km/h

Μέγιστο βάρος χρήστη 120 κιλά

Δερμάτινα καθίσματα (ρυθμιζόμενα)

Αλουμινένιο ταμπλό με αυθεντικά όργανα και διακόπτες

Subwoofer και σύστημα ήχου

Προβολείς και φλας

Επιλογέα μετάδοσης κίνησης (transmission mode)

Και φυσικά, το αυθεντικό σήμα της Mercedes-Benz

Είναι, πρακτικά, ένα κανονικό Mercedes σε μικρό μέγεθος – και απευθύνεται σε γονείς, συλλέκτες ή απλώς λάτρεις της αυτοκίνησης με γεμάτο πορτοφόλι. Η αγορά αυτού του αυτοκινήτου δεν είναι απλά μια αγορά. Είναι δήλωση lifestyle.

Για κάποιους, είναι το απόλυτο δώρο για τα παιδιά τους. Για άλλους, ένα συλλεκτικό κομψοτέχνημα. Σε κάθε περίπτωση, δεν περνά απαρατήρητο.