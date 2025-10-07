Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Στη φυλακή drag queen για σεξουαλική κακοποίηση 13χρονου στις ΗΠΑ - Ήταν σκοτεινά και δεν κατάλαβα την ηλικία, είπε στην αστυνομία

 07.10.2025 - 20:39
Στη φυλακή drag queen για σεξουαλική κακοποίηση 13χρονου στις ΗΠΑ - Ήταν σκοτεινά και δεν κατάλαβα την ηλικία, είπε στην αστυνομία

Drag queen συνελήφθη για τη σεξουαλική κακοποίηση 13χρονου αγοριού στις ΗΠΑ. Οι κατηγορίες οδήγησαν και στην απομάκρυνσή της από το επερχόμενο Pride στο Φοίνιξ.

Ο Μάικλ Μπράουντερ ο οποίος εμφανίζεται με το ψευδώνυμο Όμπρι Γκαλίτσι, κατηγορείται για δύο αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου, σύμφωνα με το ABC. Ο 35χρονος, ήταν ένας από τους δύο άνδρες που συνάντησαν τον έφηβο, αφού τον γνώρισαν μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Η αστυνομία βρήκε μηνύματα στον φορητό υπολογιστή του εφήβου που οδήγησαν στον Μπράουντερ, τον οποίο οι αστυνομικοί αναγνώρισαν ως «γνωστή drag queen του Φοίνιξ», σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου.

 

 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Mikey_KEN Browder (@mikeyb810)

Ο Μπράουντερ μίλησε με τους ανακριτές στις 16 Σεπτεμβρίου και φέρεται να ομολόγησε ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον νεαρό, αλλά ισχυρίστηκε ότι το διαμέρισμα του φερόμενου ως θύματος ήταν τόσο σκοτεινό, «που δεν μπόρεσε να διαπιστώσει την ηλικία του θύματος», σύμφωνα με την New York Post. Είπε στους αστυνομικούς ότι πίστευε ότι ο 13χρονος ήταν στην πραγματικότητα 18 ή 19 ετών. Ο 13χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι είχε προσποιηθεί ότι ήταν μεγαλύτερος στην εφαρμογή.

Η Phoenix Pride ανακοίνωσε αργότερα ότι ο Μπράουντερ αποσύρθηκε από την εκδήλωση. «Το φερόμενο έγκλημα είναι κάτι που θεωρούμε κατακριτέο και εντελώς αντίθετο με τα ιδανικά που πρεσβεύει η Phoenix Pride», δήλωσε η οργάνωση.

 

 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Mikey_KEN Browder (@mikeyb810)

Ωστόσο, η ομάδα Pride δήλωσε: «Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι το άτομο αυτό δεν έχει καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα. Η απομάκρυνσή του βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας και στην ευθύνη μας να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για την κοινότητά μας».

Ο Μπράουντερ καλείται να πληρώσει 10.000 δολάρια για να αφεθεί ελεύθερος. Σε περίπτωση που πληρώσει, θα αποφυλακιστεί με «βραχιολάκι» ενώ θα πρέπει να είναι μακριά από παιδιά, να μην κατέχει όπλα και να μην κάνει χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών.

Πηγή: protothema.gr

