Σ’ αρέσουν τα ταξίδια; Πτήσεις της Ryanair σε Αθήνα και άλλους 4 προορισμούς από μόλις €14.99

Είτε θέλετε μια σύντομη απόδραση είτε ένα ταξίδι πολιτισμού ή ένα σαββατοκύριακο μακριά από τη ρουτίνα, τώρα είναι η ιδανική στιγμή να κάνετε κράτηση.

Η προσφορά περιλαμβάνει πτήσεις προς Αμμάν (Ιορδανία), Αθήνα, Μύκονο, Ρόδο και Σόφια, σε απίστευτα χαμηλές τιμές.

Περίοδος κράτησης: έως 8 Οκτωβρίου 2025

Περίοδος ταξιδιών: από 9 Οκτωβρίου έως 18 Δεκεμβρίου 2025

Από τα αρχαία μνημεία της Αθήνας και τη νησιώτικη γοητεία της Μυκόνου, μέχρι τα πολύχρωμα σοκάκια της Ρόδου, τη ζωντάνια της Σόφιας και την ιστορική αύρα του Αμμάν, αυτή η προσφορά είναι η τέλεια αφορμή για το επόμενο ταξίδι σας.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και οι προσφορές ισχύουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα — οπότε μην το καθυστερήσετε!

Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο Ryanair.com και ετοιμαστείτε για ένα φθινόπωρο γεμάτο ταξίδια και νέες εμπειρίες!

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com