ΠτΔ σε Τσιτσικώστα - «Έχετε βοηθήσει στη μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ σε Τσιτσικώστα - «Έχετε βοηθήσει στη μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας»

 08.10.2025 - 09:24
ΠτΔ σε Τσιτσικώστα - «Έχετε βοηθήσει στη μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον απερχόμενο Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγο Γεώργιο Τσιτσικώτα.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι ενόψει και της αυριανής τελετής διαβεβαίωσης του νέου Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, ζήτησε να συναντηθεί με τον κ. Τσιτσικώστα για να τον ευχαριστήσει για όλα όσα έχει κάνει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του.

Απευθυνόμενος στον κ. Τσιτσικώστα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχετε ουσιαστικά βοηθήσει στη μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο ρόλος σας ήταν καθοριστικός στην εξωστρέφεια της Εθνικής Φρουράς, κάτι που αναβαθμίζει και την Κυπριακή Δημοκρατία με τις συνεργασίες με χώρες της περιοχές, αλλά θέλω να σταθώ ειδικότερα στη σχέση με τις ΗΠΑ, μια σχέση που για πολλά χρόνια επιχειρούσαμε να χτίσουμε, να δημιουργήσουμε και ο δικός σας ρόλος ήταν καθοριστικός.

Θέλω εκ μέρους της Πολιτείας, εκ μέρους του κυπριακού λαού, να σας ευχαριστήσω για τον καθοριστικό, ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίσατε στη μεγάλη προσπάθεια, που αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη διακυβέρνηση μας, για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο ρόλος σας ήταν καθοριστικός». 

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιείται η κηδεία της Καίτης Κληρίδου, της μοναχοκόρης του Γλαύκου Κληρίδη, που έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία 76 ετών μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Δείτε τις εξελίξεις:

