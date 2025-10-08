Ο Μάριος Χαραλαμπίδης, με απόφαση Υπουργικού, ο πρώτος Συνήγορος Ασθενούς

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, έκανε λόγο για μια ιστορική μέρα για το σύστημα υγείας της Κύπρου.

"Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον διορισμό του Μάριου Χαραλαμπίδη στη θέση του πρώτου Συνήγορου του Ασθενούς θεμελιώνουμε έναν θεσμό που δίνει φωνή, δύναμη και προστασία σε κάθε πολίτη. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη δημόσια υγεία", ανέφερε.

Είπε ότι πρόκειται για ένα βήμα που ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του συστήματος, αλλά και για μια πράξη σεβασμού προς τον ασθενή.

Ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι η απόφαση αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για τους οργανωμένους ασθενείς και για το σύστημα υγείας της Κύπρου προσθέτοντας ότι ο θεσμός αυτός υπήρξε πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), ένα αίτημα που σήμερα γίνεται πράξη.

"Οι οργανωμένοι ασθενείς διεκδικούσαν έναν ανεξάρτητο φορέα ικανό να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους και να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση του συστήματος υγείας", ανέφερε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ