ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κατεχόμενα: Νέα αναβολή στη «δίκη» των πέντε Ελληνοκυπρίων στο «στρατιωτικό δικαστήριο» - Κατάθεσε Τούρκος εμπειρογνώμονας

 08.10.2025 - 13:43
Συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον του «στρατιωτικού δικαστηρίου» στην κατεχόμενη Λευκωσία η «δίκη» των 5 Ελληνοκυπρίων, με τη διαδικασία να επικεντρώνεται στην κατάθεση μάρτυρα υπεράσπισης, ενός εμπειρογνώμονα από την Τουρκία. Ορίστηκε νέα ακροαματική διαδικασία στις 15 Οκτωβρίου.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο ειδικός σε εγκληματολογικά θέματα Ισμαήλ Οζκάν, αντέκρουσε τους ισχυρισμούς της «κατηγορούσας αρχής» σχετικά με την αδυναμία ανίχνευσης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τον Ισμαήλ Οζκάν, κάλεσε ως μάρτυρα η υπεράσπιση. Ο κ. Οζκάν, που όπως αναφέρθηκε διαθέτει 42ετή εμπειρία στον εγκληματολογικό τομέα και συνεργασίες με αστυνομικές αρχές, σε Ευρώπη και Αμερική, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη δακτυλικών αποτυπωμάτων σε ένα αντικείμενο, όπως μια ταυτότητα, χωρίς να προηγηθεί εξέταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, παράγοντες όπως το πέρασμα του χρόνου ή η επαφή του αντικειμένου με πολλά χέρια μπορεί να μειώνουν την πιθανότητα εντοπισμού αποτυπωμάτων, αλλά δεν την εξαλείφουν.

«Πάντα υπάρχει μια πιθανότητα», ανέφερε σημειώνοντας ότι είναι αδύνατο να ισχυριστεί κανείς το αντίθετο χωρίς επιστημονική ανάλυση. Από την πλευρά της, η «κατηγορούσα» αρχή αμφισβήτησε την εγκυρότητα της μαρτυρίας, με το επιχείρημα ότι ο εμπειρογνώμονας δεν εξέτασε ποτέ ταυτότητα της «ελληνοκυπριακής διοίκησης», όπως αποκάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο δικηγόρος της «κατηγορούσας αρχής» ισχυρίστηκε ακόμα ότι, λόγω του ότι η επιφάνεια της ταυτότητας είναι μικρή και ενδεχομένως να την άγγιξαν πολλοί άνθρωποι καθιστά «αδύνατη» την ανίχνευση αποτυπωμάτων. Ο Τούρκος εμπειρογνώμονας αναφέρθηκε επίσης στις ορθές μεθόδους διαχείρισης τεκμηρίων, επισημαίνοντας ότι ένα αντικείμενο όπως η ταυτότητα θα έπρεπε να έχει τοποθετηθεί αμέσως σε σακούλα φύλαξης τεκμηρίων και να προστατευθεί από το φως, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητά του για ανάλυση.

Η ακροαματική διαδικασία ενώπιον του «στρατιωτικού δικαστηρίου» ορίστηκε εκ νέου για την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, στις 11:00 π.μ..

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

