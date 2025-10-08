Πρωτιά στη βιώσιμη ανάπτυξη: Η Photos Photiades Breweries με 100% καθαρή ενέργεια Ένα ορόσημο στη διαδρομή προς το μηδενικό αποτύπωμα

Επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιλογής», η εταιρεία εφαρμόζει ολοκληρωμένες πρακτικές κυκλικής οικονομίας, διαχειρίζεται 100% τα στερεά και υγρά απόβλητα της, αξιοποιεί ανακυκλώσιμες συσκευασίες και φιάλες που επαναχρησιμοποιούνται πάνω από 30 φορές, ενώ το 70% της βύνης που χρησιμοποιεί, προέρχεται από βιώσιμες πρακτικές καλλιέργειας. Η πιστοποίηση ISO50001 και οι κατακτήσεις βραβείων όπως «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος» και το Green Keg Champion Award, επιβεβαιώνουν την υπόσχεση της Photos Photiades Breweries στον δρόμο προς μια πράσινη και υπεύθυνη ζυθοποιία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, στον χαιρετισμό του, εξήρε το έργο του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, τονίζοντας ότι η πρωτοβουλία «Επιλογή» αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για την κυπριακή βιομηχανία, αποδεικνύοντας πως «η πράσινη μετάβαση δεν είναι τροχοπέδη στην ανάπτυξη, αλλά εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της Photos Photiades Breweries κ. Γιώργος Ιεροδιακόνου, παρουσίασε με περηφάνια τα αποτελέσματα των δεσμεύσεων της εταιρείας και της Ομάδας στη βιωσιμότητα, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι το ζυθοποιείο έχει πλέον καταφέρει να καλύπτει το 100% των συνολικών ενεργειακών της αναγκών – ηλεκτρικών και θερμικών – αποκλειστικά από καθαρές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του βιομεθανίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, κ. Παύλος Φωτιάδης, ανακοίνωσε τους νέους φιλόδοξους στόχους της Photos Photiades Breweries: Μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 και αρνητικό ισοζύγιο άνθρακα έως το 2040, καθώς και μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 40% έως το 2040.

Ο CEO της Carlsberg Group, κ. Jacob Aarup-Andersen, στο πρώτο του ταξίδι στην Κύπρο ως επικεφαλής του Δανέζικου Ομίλου, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας με την Photos Photiades Breweries, σημειώνοντας ότι «Στο ταξίδι προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Photos Photiades Breweries και η Κύπρος αποτελούν πηγή έμπνευσης».

Συνεχίζοντας ο κ. Andersen εξήρε τις επιδόσεις της εταιρείας σημειώνοντας ότι «Η Photos Photiades Breweries έχει κατακτήσει ορόσημα που ελάχιστες ζυθοποιίες στον κόσμο μπορούν να φτάσουν, λειτουργώντας αποκλειστικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα στο ζυθοποιείο κατά 87% μέσα σε μόλις δύο χρόνια — ένα πραγματικά εντυπωσιακό επίτευγμα».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μ’ ένα συμβολικό και ουσιαστικό μήνυμα συμμετοχής. Κατά την αποχώρησή τους, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να «υιοθετήσουν» ένα δεντράκι, το οποίο η Photos Photiades Breweries θα αναλάβει να φυτέψει. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία συμβάλλει έμπρακτα στην ενίσχυση του πρασίνου και προάγει μια κουλτούρα περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, της Προέδρου της Βουλής κας Αννίτας Δημητρίου, του CEO της Carlsberg Group κ. Jacob Aarup-Andersen και άλλων στελεχών του Δανέζικου Οίκου, του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Παπαναστασίου, βουλευτών, εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας και των ΜΜΕ.