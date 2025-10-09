Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Ντου» Αστυνομίας σε οικία: Βρήκαν από ηλεκτρικά σκούτερ και ποδήλατα μέχρι μοτοποδήλατο- Χειροπέδες σε 36χρονο

 09.10.2025 - 20:18
Στη σύλληψη 36χρονου προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά παράνομη κατοχή περιουσίας.

Σε έρευνα που έγινε σήμερα το πρωί από μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού στην οικία του 36χρονου στη Λεμεσό, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πέντε ηλεκτρικά σκούτερ, δύο ποδήλατα, δύο ηλεκτρικά ποδήλατα και ένα ηλεκτρικό μοτοποδήλατο.

Ο 36χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού.

Υπ. Ενέργειας: «Αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για τον GSI - Το συντομότερο θα διευθετηθεί συνάντηση»

Υπ. Ενέργειας: «Αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για τον GSI - Το συντομότερο θα διευθετηθεί συνάντηση»

Τα επόμενα βήματα για την προώθηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ Great Sea Interconnector (GSI) αποφασίστηκαν στη συνάντηση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργου Παπαναστασίου με τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ. Παπαναστασίου, σημειώνοντας παράλληλα ότι συμφωνήθηκε το συντομότερο να διευθετηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο ρυθμιστών και του φορέα υλοποίησης ενώ την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη για το θέμα με την συμμετοχή του Επιτρόπου Ενέργειας της ΕΕ.

