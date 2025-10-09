Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Τερματίσαμε τον πόλεμο στη Γάζα, οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη

 09.10.2025 - 20:22
Για τη Δευτέρα ή την Τρίτη αναμένει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Γάζα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε την Πέμπτη στο αμερικανικό υπουργικό συμβούλιο.

«Θα πρέπει να απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Η απελευθέρωσή τους είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Προτιμώ να μην σας πω τι πρέπει να κάνουν για να τους πάρουν», είπε στην αρχή της συνεδρίασης.

«Χθες το βράδυ, επιτύχαμε μια σημαντική ανακάλυψη στη Μέση Ανατολή», δήλωσε και πρόσθεσε ότι «τερματίσαμε τον πόλεμο στη Γάζα και, στην πραγματικότητα, σε πολύ ευρύτερη κλίμακα, δημιουργήσαμε ειρήνη... ελπίζουμε μια διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Ο Τραμπ λέει ότι θα προσπαθήσει να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα, αλλά διευκρινίζει ότι η ημερομηνία δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα πάει στην Αίγυπτο για να συμμετάσχει σε τελετή υπογραφής. Δεν ανέφερε το ενδεχόμενο να κάνει στάση στο Ισραήλ, παρόλο που ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι σχεδιάζεται επίσκεψη για την Κυριακή.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεων είπε ότι η Χαμάς έχει χάσει «70.000 άτομα» από την επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου. Προφανώς αναφερόταν στον θυμάτων που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών.

«Από τη σκοπιά της Χαμάς, πιθανότατα έχασαν 70.000 ανθρώπους. Αυτή είναι μεγάλη τιμωρία», δήλωσε ο Τραμπ στην αρχή της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στο Λευκό Οίκο. Το Ισραήλ δηλώνει ότι έχει σκοτώσει περίπου 22.000 μαχητές στον πόλεμο μέχρι τον Αύγουστο.

«Αλλά σε κάποιο σημείο όλο αυτό, όλο αυτό πρέπει να σταματήσει, και θα το φροντίσουμε», λέει ο Τραμπ.

«Η Γάζα θα ανακατασκευαστεί σιγά-σιγά», συνεχίζει, επισημαίνοντας τις διάφορες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες που έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν στην προσπάθεια ανασυγκρότησης.

Ο πρόεδρος υποστηρίζει ότι η απόφασή του να επιτεθεί στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο ήταν «πολύ σημαντική» για την επίτευξη της συμφωνίας για τη Γάζα.

«Ας πούμε ότι αυτό δεν είχε συμβεί, [το Ιράν] πιθανότατα μέχρι τώρα θα είχε... πολλά πυρηνικά όπλα, και επομένως, ακόμα και αν υπογράφαμε μια συμφωνία, θα υπήρχε ένα μεγάλο σκοτεινό σύννεφο πάνω από αυτήν», λέει ο Τραμπ.

«Έχουμε επιβάλει σημαντικές κυρώσεις στο Ιράν... [αλλά] θα θέλαμε να δούμε ότι είναι σε θέση να ανοικοδομήσουν και τη χώρα τους», λέει.

Ο Τραμπ ευχαριστεί τους ηγέτες του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας και της Ινδονησίας για τη βοήθειά τους στην επίτευξη της συμφωνίας για τη Γάζα.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Τα επόμενα βήματα για την προώθηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ Great Sea Interconnector (GSI) αποφασίστηκαν στη συνάντηση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργου Παπαναστασίου με τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ. Παπαναστασίου, σημειώνοντας παράλληλα ότι συμφωνήθηκε το συντομότερο να διευθετηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο ρυθμιστών και του φορέα υλοποίησης ενώ την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη για το θέμα με την συμμετοχή του Επιτρόπου Ενέργειας της ΕΕ.

