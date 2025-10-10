Ecommbx
Μπήκαν με τα αυτοκίνητα μέσα στην Αλυκή Λάρνακας – Βαρύ το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπήκαν με τα αυτοκίνητα μέσα στην Αλυκή Λάρνακας – Βαρύ το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε

 10.10.2025 - 11:31
Μπήκαν με τα αυτοκίνητα μέσα στην Αλυκή Λάρνακας – Βαρύ το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε

Έντονη ανησυχία προκαλεί νέο περιστατικό παράνομης εισόδου οχημάτων εντός της Αλυκής Λάρνακας, ενός από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της Κύπρου, καθώς δύο αυτοκίνητα εντοπίστηκαν ακινητοποιημένα μέσα στην προστατευόμενη περιοχή.

Ο Δήμος Λάρνακας, το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας καταδικάζουν το συμβάν, τονίζοντας πως τέτοιες ενέργειες υποβαθμίζουν σοβαρά το οικοσύστημα και παραβιάζουν την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία της φύσης.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ο Δήμος Λάρνακας, το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το νέο περιστατικό παράνομης εισόδου οχημάτων εντός της Αλυκής Λάρνακας, όπου δύο αυτοκίνητα εντοπίστηκαν ακινητοποιημένα μέσα στον προστατευόμενο υγροβιότοπο.

 Η Αλυκή Λάρνακας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της Κύπρου και είναι ενταγμένη στο Δίκτυο NATURA 2000 και τη Συνθήκη Ramsar, με εξαιρετική σημασία για την άγρια ζωή και ιδίως για τα υδρόβια πτηνά που φιλοξενεί. Από το 1997 τελεί υπό καθεστώς αυστηρής προστασίας βάσει της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Οποιαδήποτε δραστηριότητα  η οποία ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα το οικοσύστημα, τα είδη ή τους οικότοπους των ειδών, αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τους περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμους του 2003 έως 2015 και τους περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμους του 2003 έως 2021.

Παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις, ενημερωτικές εκστρατείες και σήμανση στην περιοχή, ορισμένοι συνεχίζουν να αγνοούν επιδεικτικά τους κανόνες και να προβαίνουν σε απαράδεκτες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο το οικοσύστημα της Αλυκής.

Ο Δήμος Λάρνακας, το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας τονίζουν ότι τέτοιες συμπεριφορές που πλήττουν τη φυσική μας κληρονομιά, δεν είναι αποδεκτές και θα πρέπει όλες οι Αρχές σε συνεργασία, να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες από τους νόμους κυρώσεις και διορθωτικές ενέργειες για να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό.

Ήδη η ΥΘΠ έχει προβεί σε επιβολή εξωδίκου ύψους 2000 ευρώ για επέμβαση / ζημιογόνα δραστηριότητα που υποβάθμισε τον βιότοπο, δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος διερευνά τρόπους άμεσης απομάκρυνσης των οχημάτων, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί εντός της Αλυκής, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω επηρεασμός του υγροβιότοπου. 

 

