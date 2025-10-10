Ecommbx
VIDEO: Τραγικό περιστατικό - Ασθενής απεβίωσε ενώ περίμενε το ασθενοφόρο, έκανε 40 λεπτά να πάει λόγω έργων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Τραγικό περιστατικό - Ασθενής απεβίωσε ενώ περίμενε το ασθενοφόρο, έκανε 40 λεπτά να πάει λόγω έργων

 10.10.2025 - 11:15
VIDEO: Τραγικό περιστατικό - Ασθενής απεβίωσε ενώ περίμενε το ασθενοφόρο, έκανε 40 λεπτά να πάει λόγω έργων

Σε απόγνωση βρίσκονται οι κατοίκοι γύρω από την Λεωφόρο Τσερίου, οι οποίοι διαμαρτύρονται για αποκλεισμό μετά την ανάπλαση της λεωφόρου.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών Μαρίνος Μουσιούττας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, οι κάτοικοι είναι αποκλεισμένοι μεταξύ της Ιπποκράτους και της Τσερίου, με αποτέλεσμα να κάνουν γύρους στην περιοχή για να βγουν στον δρόμο. Σημειώνει ότι επί του παρόντος υπάρχει μια προσωρινή έξοδος η οποία θα μπορούσε να γίνει μόνιμη, ανέξοδα, ώστε να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι.

Προσθέτει ότι σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στη Βουλή, σε μια περίπτωση, είχε κληθεί ασθενοφόρο το οποίο χρειάστηκε 40 λεπτά για να φτάσει, λόγω και των αδιεξόδων, και μέχρι να φτάσει τελικά ο ασθενής απεβίωσε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης, απευθύνει αγωνιώδη έκκληση για να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι, χαρακτηρίζοντας τις φωνές τους ως «κραυγή αγωνίας».

Δείτε το απόσπασμα: 

