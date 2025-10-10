ΠΟΕΔ: Καθυστέρηση στη μισθοδοσία κάποιων μελών μας

Συγκεκριμένα αναφέρει πως για ακόμη μια χρονιά και παρά την προσπάθεια που έχει καταβληθεί, δυστυχώς συνεχίζεται να παρατηρείται καθυστέρηση τόσο στην καταβολή της μισθοδοσίας Σεπτεμβρίου «σε αριθμό συναδέλφων-μελών μας, καθώς και καθυστέρηση στην καταβολή αντιμισθίας για εργασία στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία της προηγούμενης σχολικής χρονιάς και για εργασία στα θερινά σχολεία».

Σημειώνει ότι πέραν της καθυστέρησης, συνεχίζουν "να καταγράφονται λάθη στην καταβολή των μισθών αριθμού εκπαιδευτικών, ενώ υπάρχει και σοβαρή καθυστέρηση στην αποστολή συμβολαίων που αφορούν στην εργασία εκπαιδευτικών στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, κάτι που σίγουρα επιδεινώνει την καθυστέρηση στη διαδικασία καταβολής του μισθού".

Η Οργάνωση εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το ζήτημα και ξεκαθαρίζει ότι το δικαίωμα στην έγκαιρη καταβολή μισθού είναι αδιαπραγμάτευτο, καλώντας όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες να εργαστούν προς την κατεύθυνση της οριστικής επίλυσης του διαχρονικού αυτού προβλήματος.

«Εν έτει 2025, ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, ώστε να μη θυματοποιούνται συνάδελφοι/ισσες είναι βασικότατες προϋποθέσεις για την έγκαιρη καταβολή μισθών», προσθέτει.

Επιπλέον, η ΠΟΕΔ καλεί τη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας να εργαστεί για την άμεση καταβολή της μισθοδοσίας των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, ή έστω να δοθεί η δυνατότητα να πληρωθούν νωρίτερα έναντι των οφειλόμενων, ως μέτρο μερικής ελάφρυνσης των οικογενειακών και οικονομικών βαρών που έχουν υποστεί.

Η οργάνωση τονίζει ότι η επαναλαμβανόμενη αυτή κατάσταση πλήττει την αξιοπιστία των θεσμών και επιβαρύνει αδικαιολόγητα συναδέλφους της που στηρίζουν με συνέπεια το δημόσιο σχολείο.

«Αναμένουμε την άμεση ανταπόκριση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και τη δρομολόγηση μόνιμων λύσεων, ώστε να μη χρειαστεί να επανέλθουμε σε παρόμοιες επισημάνσεις στο μέλλον. Η διασφάλιση της αξιοπρεπούς και έγκαιρης μισθοδοσίας αποτελεί όχι μόνο υποχρέωση της Πολιτείας, αλλά και ένδειξη σεβασμού προς τους ανθρώπους που υπηρετούν την εκπαίδευση», καταλήγει.

