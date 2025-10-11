Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ισπανός σκηνοθέτης καταγγέλλει «σύλληψη» και «απαγόρευση εισόδου» στα κατεχόμενα - Ήθελε να πάρει κοινή συνέντευξη από Χριστοδουλίδη και Τατάρ

 11.10.2025 - 14:31
Ο σκηνοθέτης David Castillo, ο οποίος ετοίμαζε ντοκιμαντέρ με τίτλο «Κύπρος: Διαιρεμένο Νησί», κατήγγειλε ότι «συνελήφθη» δύο φορές και του «επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου» στα κατεχόμενα.

Στόχος του ντοκιμαντέρ ήταν να φέρει σε κοινή συνέντευξη τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.

Σε δηλώσεις του στη «Γενί Ντουζέν», ο David Castillo εξήγησε ότι το εγχείρημά του αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός αμερόληπτου ντοκιμαντέρ που θα παρουσίαζε τις θέσεις των δύο πλευρών. Ενώ αρχικά φάνηκε να υπάρχει θετική διάθεση από το περιβάλλον του Τουρκοκύπριου ηγέτη, η πρόταση για κοινή εμφάνιση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη τελικά απορρίφθηκε κατηγορηματικά.

Ο σκηνοθέτης ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των προσπαθειών του να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για τα γυρίσματα, ο ίδιος και η ομάδα του αντιμετώπισαν σοβαρά εμπόδια από τις «αρχές» του ψευδοκράτους. Σύμφωνα με τον ίδιο, κρατήθηκε για «ανάκριση», απειλήθηκε με «σύλληψη» και εν τέλει ενημερώθηκε ότι του «απαγορεύεται η είσοδος» στα κατεχόμενα.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας με το γραφείο του Ερσίν Τατάρ για να λάβει μια επίσημη εξήγηση, ο Castillo δήλωσε ότι δεν έλαβε καμία σαφή απάντηση. Το σχέδιο για το ντοκιμαντέρ, το οποίο θα περιλάμβανε και γυρίσματα στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, ναυάγησε μετά την αρνητική εξέλιξη, με τον σκηνοθέτη να χαρακτηρίζει την όλη εμπειρία ως «πραγματικά λυπηρή».

Η μεταβίβαση της άδειας και της διαχείρισης του GSI στον ΑΔΜΗΕ δείχνουν ακριβώς αυτό που έχει συμφωνηθεί ώστε να προχωρήσουν όλα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα σε κάποια επίλυση, ώστε να μπορέσει το έργο να μην έχει προβλήματα θεσμικά και ρυθμιστικά, δηλώνοντας με τον πιο επίσημο τρόπο το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έργο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ το Σάββατο στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου.

