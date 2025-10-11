Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ορεινό χωριό στην Κύπρο με 40 κάτοικους δίνει αγώνα επιβίωσης - Στάζουν νερά στο ιατρικό κέντρο - Λιγοστό το νερό που τους δίνουν

 11.10.2025 - 14:37
Ορεινό χωριό στην Κύπρο με 40 κάτοικους δίνει αγώνα επιβίωσης - Στάζουν νερά στο ιατρικό κέντρο - Λιγοστό το νερό που τους δίνουν

Δύο βασικά αιτήματα του Κ.Σ. Αγίου Νικολάου έχουν απορριφθεί, δυσκολεύοντας περαιτέρω τη διαβίωση των 40 περίπου κατοίκων της κοινότητας, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Αγίου Νικολάου Ανδρέα Νεοκλέους.

Πρόκειται, όπως ανέφερε, για τη συντήρηση του κτηρίου του ιατρικού κέντρου στην κοινότητα και τη δημιουργία πλατείας για τη διοργάνωση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Το κτήριο του ιατρικού κέντρου, χρήζει άμεσης συντήρησης, αφού από τα παράθυρα, που έχουν παλαιώσει, στάζουν νερά, με το πρόβλημα να μεγεθύνεται τον χειμώνα λόγω και του τσουχτερού κρύου, αφού η κοινότητα βρίσκεται σε υψόμετρο 740 μέτρων, είπε.

Το Κ.Σ. Αγίου Νικολάου, η Επαρχιακή Διοίκηση και η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών προχώρησαν σε εκτίμηση του κόστους συντήρησης του ιατρικού κέντρου το οποίο ανέρχεται σε 16 χιλ. ευρώ, είπε ο κ. Νεοκλέους. Ωστόσο το αίτημα τους απορρίφθηκε όπως και το έργο της δημιουργίας πλατειακού χώρου. Η απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την δημιουργία πλατειακού χώρου, συνέχισε, ήταν ότι «μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το αίτημα τους απορρίπτεται γιατί στον πλατειακό χώρο βρίσκεται αργάκι».

Όσον αφορά το ιατρικό κέντρο η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, τους απάντησε ότι το αίτημα τους απορρίπτεται γιατί δεν είναι πολιτική της Υπηρεσίας της να συντηρεί ιατρικά κέντρα.

«Είμαστε ένα τουρκοκυπριακό ορεινό χωριό στο οποίο διαμένουν σήμερα μόνο 40 μόνιμοι κάτοικοι και οι χωριανοί κάνουν αγώνα επιβίωσης», δήλωσε, συμπληρώνοντας πως ένα άλλο, το μεγαλύτερο, πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι το νερό που τους στέλνουν με τουρμπίνες από την Κοιλάδα του Διαρίζου.

«Παρόλες τις υποσχέσεις, όταν έγινε το φράγμα της Αρμίνου και ότι θα παραχωρείτο αρκετό νερό για τις καλλιέργειες, εντούτοις μας παρέχουν πολύ λίγο νερό με αποτέλεσμα ο κόσμος να αγανακτεί», δήλωσε ο κ. Νεοκλέους.

Η μεταβίβαση της άδειας και της διαχείρισης του GSI στον ΑΔΜΗΕ δείχνουν ακριβώς αυτό που έχει συμφωνηθεί ώστε να προχωρήσουν όλα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα σε κάποια επίλυση, ώστε να μπορέσει το έργο να μην έχει προβλήματα θεσμικά και ρυθμιστικά, δηλώνοντας με τον πιο επίσημο τρόπο το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έργο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ το Σάββατο στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου.

