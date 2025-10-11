Πέθανε ο Γρηγόρης Παναγή: Έδωσε μάχη με την επάρατη νόσο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

Η κηδεία θα γίνει την Δευτέρα 13.10.25 η ώρα 11:00 π.μ. στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στην Λάρνακα και η ταφή στο κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια η ώρα 10:00 π.μ. στην εκκλησία.

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές στο ΠΑ.ΣΥ.ΚΑΦ και για φιλανθρωπικό σκοπό.