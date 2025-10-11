Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Δείτε το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους

Οι δύο ταλαντούχοι ερμηνευτές ενώνουν τις φωνές τους σε ένα τραγούδι που θα λατρεύουμε να ακούμε ξανά και ξανά. Το «Λατρεύω» αποτελεί έναν ευαίσθητο διάλογο γεμάτο ειλικρίνεια, εξομολογητική διάθεση, βαθιά συναισθήματα. Ένα τραγούδι που κυριαρχεί η ευγένεια, η γλυκύτητα.