LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Δείτε το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους

 11.10.2025 - 15:26
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Δείτε το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και η Έλενα Παπαρίζου συναντιούνται στο στούντιο και τραγουδούν το πιο τρυφερό ντουέτο των τελευταίων ετών με τίτλο «Λατρεύω», το οποίο κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Οι δύο ταλαντούχοι ερμηνευτές ενώνουν τις φωνές τους σε ένα τραγούδι που θα λατρεύουμε να ακούμε ξανά και ξανά. Το «Λατρεύω» αποτελεί έναν ευαίσθητο διάλογο γεμάτο ειλικρίνεια, εξομολογητική διάθεση, βαθιά συναισθήματα. Ένα τραγούδι που κυριαρχεί η ευγένεια, η γλυκύτητα.

Δείτε το βιντεοκλίπ στο LifeNewscy.

