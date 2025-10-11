Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα είπε τηλεφωνικώς με Αντόνιο Κόστα ο ΠτΔ - Αντάλλαξαν απόψεις για τον ρόλο ΕΕ στη Μέση Ανατολή

 11.10.2025 - 21:59
Τα είπε τηλεφωνικώς με Αντόνιο Κόστα ο ΠτΔ - Αντάλλαξαν απόψεις για τον ρόλο ΕΕ στη Μέση Ανατολή

strong data-olk-copy-source="MessageBody">Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης για την τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο των επαφών του με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων.
 
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας από όλες τις πλευρές, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα προς την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, αλλά και προς την επίτευξη της λύσης δύο κρατών, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ. 
 
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος Κόστα αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο στην υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας όσο και στη διαχείριση της ανθρωπιστικής διάστασης της κρίσης, με έμφαση στην ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής δράσης.
 
Εντός αυτού του πλαισίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων, μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί γέφυρα για την ενίσχυση του ανθρωπιστικού ρόλου της Ένωσης και την προώθηση της ευρωπαϊκής συμβολής στην ανοικοδόμηση και τη σταθεροποίηση της περιοχής. 

