ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μαύρη μέρα στους δρόμους: Δύο θανατηφόρα τροχαία στη Λευκωσία σε λιγότερο από δύο ώρες - Λεπτομέρειες

 12.10.2025 - 07:21
Σε νέα οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 2.30μ.μ. χθες στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου στα Πέρα Ορεινής, έχασε τη ζωή του ο Δημήτρης Σκουφαρής, 71 ετών από τη Λακατάμια.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος στον πιο πάνω δρόμο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, παρέσυρε και τραυμάτισε τον άτυχο 71χρονο ο οποίος τη δεδομένη στιγμή επιχειρούσε να διασταυρώσει τον δρόμο.

Ο 71χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου ο επί καθήκοντι ιατρός πιστοποίησε τον θάνατο του.

Ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ και ναρκοτέστ με μηδενική ένδειξη, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Ακολούθως, αφού ανακρίθηκε γραπτώς, αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

Σε άλλη θανατηφόρα οδική σύγκρουση, που συνέβη χθες στην επαρχία Λευκωσίας, έχασε τη ζωή της η Ανδριάνα Λευτέρη, 80 ετών, μόνιμη κάτοικος Αγγλίας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε 65χρονη, η οποία νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Η σύγκρουση συνέβη γύρω στη 1μ.μ. χθες, στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου, στην Αγία Βαρβάρα, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 65χρονη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονος, με συνεπιβάτη την 80χρονη.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν η 80χρονη και η 65χρονη. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της 80χρονης, ενώ η 65χρονη κρατήθηκε για νοσηλεία και παρακολούθηση.

Τα αίτια της οδικής σύγκρουσης διερευνώνται από την Τροχαία Λευκωσίας.

Η ολοκλήρωση της εσωκομματικής διαδικασίας στον Δημοκρατικό Συναγερμό για τη στελέχωση του ψηφοδελτίου της Λεμεσού σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στο δρόμο προς τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

