Σφοδρές συγκρούσεις στα σύνορα Αφγανιστάν - Πακιστάν, η Καμπούλ κατηγορεί το Ισλαμαμπάντ για επιδρομές

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αφγανικού στρατού, «σε αντίποινα για τα αεροπορικά πλήγματα από πακιστανικές δυνάμεις, οι συνοριοφύλακες των Ταλιμπάν στα ανατολικά εξαπέλυσαν βαριές επιθέσεις εναντίον φυλακίων του Πακιστάν σε διάφορες περιοχές των συνόρων».

Την Παρασκευή, οι Ταλιμπάν κατηγόρησαν το Πακιστάν για αεροπορικές επιδρομές σε μια παραμεθόρια πόλη, ισχυριζόμενοι παραβίαση της κυριαρχίας του Αφγανιστάν μετά από δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν αργά το βράδυ της ίδιας μέρας στην Καμπούλ.

Πολύνεκρες επιθέσεις στο Πακιστάν



Οι συγκρούσεις σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την ανάληψη ευθύνης από τους Πακιστανούς Ταλιμπάν για σειρά φονικών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή σε βορειοδυτικές περιοχές του Πακιστάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 20 άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και τρεις άμαχοι.

Μεταξύ των επιθέσεων περιλαμβανόταν βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε σχολή εκπαίδευσης αστυνομικών, ενώ άλλες έλαβαν χώρα στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Ανησυχία για κλιμάκωση



Η επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα αποτελεί προπύργιο ένοπλων οργανώσεων που έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας από το 2021, μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία στο Αφγανιστάν.

