Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣφοδρές συγκρούσεις στα σύνορα Αφγανιστάν - Πακιστάν, η Καμπούλ κατηγορεί το Ισλαμαμπάντ για επιδρομές
ΔΙΕΘΝΗ

Σφοδρές συγκρούσεις στα σύνορα Αφγανιστάν - Πακιστάν, η Καμπούλ κατηγορεί το Ισλαμαμπάντ για επιδρομές

 11.10.2025 - 22:26
Σφοδρές συγκρούσεις στα σύνορα Αφγανιστάν - Πακιστάν, η Καμπούλ κατηγορεί το Ισλαμαμπάντ για επιδρομές

Σφοδρές μάχες ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου μεταξύ αφγανικών και πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας στα κοινά σύνορα, μετά τις κατηγορίες της Καμπούλ ότι το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στην αφγανική πρωτεύουσα, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αφγανικού στρατού, «σε αντίποινα για τα αεροπορικά πλήγματα από πακιστανικές δυνάμεις, οι συνοριοφύλακες των Ταλιμπάν στα ανατολικά εξαπέλυσαν βαριές επιθέσεις εναντίον φυλακίων του Πακιστάν σε διάφορες περιοχές των συνόρων».

Την Παρασκευή, οι Ταλιμπάν κατηγόρησαν το Πακιστάν για αεροπορικές επιδρομές σε μια παραμεθόρια πόλη, ισχυριζόμενοι παραβίαση της κυριαρχίας του Αφγανιστάν μετά από δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν αργά το βράδυ της ίδιας μέρας στην Καμπούλ.

Πολύνεκρες επιθέσεις στο Πακιστάν

Οι συγκρούσεις σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την ανάληψη ευθύνης από τους Πακιστανούς Ταλιμπάν για σειρά φονικών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή σε βορειοδυτικές περιοχές του Πακιστάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 20 άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και τρεις άμαχοι.

Μεταξύ των επιθέσεων περιλαμβανόταν βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε σχολή εκπαίδευσης αστυνομικών, ενώ άλλες έλαβαν χώρα στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Ανησυχία για κλιμάκωση

Η επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα αποτελεί προπύργιο ένοπλων οργανώσεων που έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας από το 2021, μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία στο Αφγανιστάν.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διπλή τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασαν τη ζωή τους η Ανδριάνα και ο Δημήτρης σε διαφορέτικά θανατηφόρα
Βουλευτικές 2026: «Κλείδωσε» το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό - Οι δύο που έμειναν εκτός
Πέθανε ο Γρηγόρης Παναγή: Έδωσε μάχη με την επάρατη νόσο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Εντόπισαν 165 νεκρά άγρια πτηνά σε περιβόλι στη Λάρνακα - Τρεις συλλήψεις μετά από επιχείρηση
VIDEO: Να μην σας τύχει....Χαμός σε γάμο στην Κρήτη - Πεθερός έκανε πλάκα στο γαμπρό του και ντύθηκε νύφη
GNTM: Αυτοί είναι οι παίκτες που πέρασαν στο σπίτι - Τα 19 μοντέλα που εντυπωσίασαν - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πέθανε στα 79 της χρόνια η σπουδαία ηθοποιός Νταϊάν Κίτον

 11.10.2025 - 22:05

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τα είπε τηλεφωνικώς με Αντόνιο Κόστα ο ΠτΔ - Αντάλλαξαν απόψεις για τον ρόλο ΕΕ στη Μέση Ανατολή

Τα είπε τηλεφωνικώς με Αντόνιο Κόστα ο ΠτΔ - Αντάλλαξαν απόψεις για τον ρόλο ΕΕ στη Μέση Ανατολή

  •  11.10.2025 - 21:59
Διπλή τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασαν τη ζωή τους η Ανδριάνα και ο Δημήτρης σε διαφορέτικά θανατηφόρα

Διπλή τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασαν τη ζωή τους η Ανδριάνα και ο Δημήτρης σε διαφορέτικά θανατηφόρα

  •  11.10.2025 - 19:07
Βουλευτικές 2026: «Κλείδωσε» το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό - Οι δύο που έμειναν εκτός

Βουλευτικές 2026: «Κλείδωσε» το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό - Οι δύο που έμειναν εκτός

  •  11.10.2025 - 21:06
Εντόπισαν 165 νεκρά άγρια πτηνά σε περιβόλι στη Λάρνακα - Τρεις συλλήψεις μετά από επιχείρηση

Εντόπισαν 165 νεκρά άγρια πτηνά σε περιβόλι στη Λάρνακα - Τρεις συλλήψεις μετά από επιχείρηση

  •  11.10.2025 - 17:33
Πέθανε στα 79 της χρόνια η σπουδαία ηθοποιός Νταϊάν Κίτον

Πέθανε στα 79 της χρόνια η σπουδαία ηθοποιός Νταϊάν Κίτον

  •  11.10.2025 - 22:05
Χωρίς λόγια...Γονείς παράτησαν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού σε Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας - Αναζητούνται από τις Αρχές

Χωρίς λόγια...Γονείς παράτησαν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού σε Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας - Αναζητούνται από τις Αρχές

  •  11.10.2025 - 14:06
GNTM: Αυτοί είναι οι παίκτες που πέρασαν στο σπίτι - Τα 19 μοντέλα που εντυπωσίασαν - Δείτε βίντεο

GNTM: Αυτοί είναι οι παίκτες που πέρασαν στο σπίτι - Τα 19 μοντέλα που εντυπωσίασαν - Δείτε βίντεο

  •  11.10.2025 - 12:50
Χασαπόπερα: ΑΛΜΑ και στο δράμα!

Χασαπόπερα: ΑΛΜΑ και στο δράμα!

  •  11.10.2025 - 12:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα