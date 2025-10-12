Με αυτή την δίαιτα μπορείς να… σώσεις τον πλανήτη - Πώς διαφέρει από τις υπόλοιπες - Διαιτολόγος στο «Τ»

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Κλινικός Διαιτολόγος Πάνος Πλατρίτης ανέφερε ότι η πλανητική δίαιτα είναι παρόμοια με την μεσογειακή διατροφή, με τη διαφορά ότι ο στόχος της είναι η συντήρηση του πλανήτη.

«Η πλανητική διατροφή έχει να κάνει με το να τρώμε υγιεινά αλλά παράλληλα να συντηρούμε και να φροντίζουμε τον πλανήτη. Είναι πάρα πολύ κοντά στο μεσογειακό μοντέλο της διατροφής, με ελάχιστο κρέας και ελάχιστα γαλακτοκομικά», επεσήμανε.

Όπως εξήγησε ο κ. Πλατρίτης, ο στόχος είναι να πετύχουμε μια μεσογειακή διατροφή, αλλά παράλληλα να μπορούμε να δώσουμε και πίσω στον πλανήτη.

«Αυτή είναι η φιλοσοφία της πλανητικής διατροφής, παίρνουμε από τον πλανήτη και ταυτόχρονα βοηθούμε σε αυτό που λάβαμε. Δηλαδή είναι η πρακτική, που τρέφομαι υγιεινά αλλά τη διατροφή μου την επιστρέφω ξανά πίσω στον πλανήτη», πρόσθεσε.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον κ. Πλατρίτη, κάποιος που ακολουθεί τη συγκεκριμένη διατροφή μπορεί να κάνει κομποστοποίηση τον καφέ, τα φρούτα, τα λαχανικά και υπολείμματα που μένουν για να τα κάνει το λίπασμα.

«Κάποιος που κάνει πλανητική διατροφή είναι υγιεινή διατροφή αλλά ταυτόχρονα έχει τη φιλοσοφία του να προσφέρω. Για παράδειγμα, κάποιος που έφαγε καρπούζι ή ροδάκινο μπορεί να φυλάξει τα κουκούτσια και τον σπόρο για να τα φυτεύσει ή τη φλούδα της μπανάνας μπορεί να την κάνει κομπόστο και να το χρησιμοποιήσει στα φυτά και στα λουλούδια του. Επίσης το τσόφλι του αυγού έχει ασβέστιο οπότε μπορεί να το αφήνει να ξεραθεί στον ήλιο και να το βάλει μέσα στις συνταγές και να πάρει φυσική πηγή ασβεστίου αντί να χρησιμοποιήσει βιταμίνες», είπε.

Παράλληλα, ο κ. Πλατρίτης μίλησε για τα οικονομικά οφέλη που έχει η συγκεκριμένη δίαιτα.

«Έχει και οικονομική προέκταση. Για παράδειγμα, με αφορμή και το πληρώνω όσο πετώ, αν κάποιος που πετά δέκα σακούλια, μπορεί να κάνει μισά κομπόστο, τότε έχει οικονομικό όφελος στον ίδιο», είπε καταληκτικά.

Όσα πρέπει να ξέρουμε για την πλανητική διατροφή

Ηνπλανητική διατροφή περιλαμβάνει λιγότερο κρέας, ψάρι και γαλακτοκομικά και, αντιθέτως, περισσότερα φρούτα και λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, όσπρια, ξηρούς καρπούς και τα ακόρεστα φυτικά έλαια. Παράλληλα προσαρμόζεται στις τοπικές και πολιτισμικές συνήθειες. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ορισμένα ζωικά προϊόντα ή να είναι αποκλειστικά χορτοφαγική ή vegan.

Ωστόσο, όλες οι εκδοχές της συστήνουν κατανάλωση περισσότερων λαχανικών, φρούτων, ξηρών καρπών, οσπρίων και δημητριακών ολικής αλέσεως, με παράλληλη μείωση της υπερβολικής ποσότητας κρέατος, γάλακτος και τυριού, ζωικών λιπών και ζάχαρης.

Γενικότερα η πλανητική διατροφή περιλαμβάνει:

Λαχανικά και φρούτα: Τουλάχιστον 5 μερίδες ημερησίως

Ολικής αλέσεως δημητριακά: 3-4 μερίδες ημερησίως

Ξηροί καρποί: Μία μερίδα την ημέρα

Όσπρια: Μία μερίδα ημερησίως

Γαλακτοκομικά: Μία μερίδα γάλα, γιαούρτι ή τυρί ημερησίως

Αυγά: 3-4 την εβδομάδα

Κοτόπουλο: 2 μερίδες εβδομαδιαίως

Ψάρια: 2 μερίδες εβδομαδιαίως