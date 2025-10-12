Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΜε αυτή την δίαιτα μπορείς να… σώσεις τον πλανήτη - Πώς διαφέρει από τις υπόλοιπες - Διαιτολόγος στο «Τ»
ΥΓΕΙΑ

Με αυτή την δίαιτα μπορείς να… σώσεις τον πλανήτη - Πώς διαφέρει από τις υπόλοιπες - Διαιτολόγος στο «Τ»

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 12.10.2025 - 07:35
Με αυτή την δίαιτα μπορείς να… σώσεις τον πλανήτη - Πώς διαφέρει από τις υπόλοιπες - Διαιτολόγος στο «Τ»

Η παγκόσμια υγεία και η βιωσιμότητα του πλανήτη συνδέονται στενά με τις επιλογές που κάνουμε καθημερινά στο τραπέζι μας, με την λεγόμενη «πλανητική διατροφή» να μπαίνει στο προσκήνιο, αφού έχει την δυνατότητα να σώσει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές παγκοσμίως.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Κλινικός Διαιτολόγος Πάνος Πλατρίτης ανέφερε ότι η πλανητική δίαιτα είναι παρόμοια με την μεσογειακή διατροφή, με τη διαφορά ότι ο στόχος της είναι η συντήρηση του πλανήτη.

«Η πλανητική διατροφή έχει να κάνει με το να τρώμε υγιεινά αλλά παράλληλα να συντηρούμε και να φροντίζουμε τον πλανήτη. Είναι πάρα πολύ κοντά στο μεσογειακό μοντέλο της διατροφής, με ελάχιστο κρέας και ελάχιστα γαλακτοκομικά», επεσήμανε.

Όπως εξήγησε ο κ. Πλατρίτης, ο στόχος είναι να πετύχουμε μια μεσογειακή διατροφή, αλλά παράλληλα να μπορούμε να δώσουμε και πίσω στον πλανήτη.

«Αυτή είναι η φιλοσοφία της πλανητικής διατροφής, παίρνουμε από τον πλανήτη και ταυτόχρονα βοηθούμε σε αυτό που λάβαμε. Δηλαδή είναι η πρακτική, που τρέφομαι υγιεινά αλλά τη διατροφή μου την επιστρέφω ξανά πίσω στον πλανήτη», πρόσθεσε.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον κ. Πλατρίτη, κάποιος που ακολουθεί τη συγκεκριμένη διατροφή μπορεί να κάνει κομποστοποίηση τον καφέ, τα φρούτα, τα λαχανικά και υπολείμματα που μένουν για να τα κάνει το λίπασμα.

«Κάποιος που κάνει πλανητική διατροφή είναι υγιεινή διατροφή αλλά ταυτόχρονα έχει τη φιλοσοφία του να προσφέρω. Για παράδειγμα, κάποιος που έφαγε καρπούζι ή ροδάκινο μπορεί να φυλάξει τα κουκούτσια και τον σπόρο για να τα φυτεύσει ή τη φλούδα της μπανάνας μπορεί να την κάνει κομπόστο και να το χρησιμοποιήσει στα φυτά και στα λουλούδια του. Επίσης το τσόφλι του αυγού έχει ασβέστιο οπότε μπορεί να το αφήνει να ξεραθεί στον ήλιο και να το βάλει μέσα στις συνταγές και να πάρει φυσική πηγή ασβεστίου αντί να χρησιμοποιήσει βιταμίνες», είπε.

Παράλληλα, ο κ. Πλατρίτης μίλησε για τα οικονομικά οφέλη που έχει η συγκεκριμένη δίαιτα.

«Έχει και οικονομική προέκταση. Για παράδειγμα, με αφορμή και το πληρώνω όσο πετώ, αν κάποιος που πετά δέκα σακούλια, μπορεί να κάνει μισά κομπόστο, τότε έχει οικονομικό όφελος στον ίδιο», είπε καταληκτικά.

Όσα πρέπει να ξέρουμε για την πλανητική διατροφή

Ηνπλανητική διατροφή περιλαμβάνει λιγότερο κρέας, ψάρι και γαλακτοκομικά και, αντιθέτως, περισσότερα φρούτα και λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, όσπρια, ξηρούς καρπούς και τα ακόρεστα φυτικά έλαια. Παράλληλα προσαρμόζεται στις τοπικές και πολιτισμικές συνήθειες. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ορισμένα ζωικά προϊόντα ή να είναι αποκλειστικά χορτοφαγική ή vegan.

Ωστόσο, όλες οι εκδοχές της συστήνουν κατανάλωση περισσότερων λαχανικών, φρούτων, ξηρών καρπών, οσπρίων και δημητριακών ολικής αλέσεως, με παράλληλη μείωση της υπερβολικής ποσότητας κρέατος, γάλακτος και τυριού, ζωικών λιπών και ζάχαρης.

Γενικότερα η πλανητική διατροφή περιλαμβάνει:

Λαχανικά και φρούτα: Τουλάχιστον 5 μερίδες ημερησίως
Ολικής αλέσεως δημητριακά: 3-4 μερίδες ημερησίως
Ξηροί καρποί: Μία μερίδα την ημέρα
Όσπρια: Μία μερίδα ημερησίως
Γαλακτοκομικά: Μία μερίδα γάλα, γιαούρτι ή τυρί ημερησίως
Αυγά: 3-4 την εβδομάδα
Κοτόπουλο: 2 μερίδες εβδομαδιαίως
Ψάρια: 2 μερίδες εβδομαδιαίως

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαύρη μέρα στους δρόμους: Δύο θανατηφόρα τροχαία στη Λευκωσία σε λιγότερο από δύο ώρες - Λεπτομέρειες
Πού και πότε αναμένονται βροχές; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τον καιρό των ημερών
«Εξυπνη» στάθμευση: Πώς η Λευκωσία έλυσε το πρόβλημα με τις θέσεις ΑμεΑ με ένα tag
Με αυτή την δίαιτα μπορείς να… σώσεις τον πλανήτη - Πώς διαφέρει από τις υπόλοιπες - Διαιτολόγος στο «Τ»
Ελλάδα και Κύπρος προσκεκλημένες του Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα
Η Χαμάς ξεκινά από αύριο το πρωί την απελευθέρωση ομήρων πριν τη σύνοδο ειρήνης στο Σαρμ ελ Σέιχ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οριστικοποίηση ψηφοδελτίου ΔΗΣΥ Λεμεσού – Εσωκομματικά μηνύματα και πολιτικές ισορροπίες ενόψει 2026

 12.10.2025 - 07:31
Επόμενο άρθρο

«Εξυπνη» στάθμευση: Πώς η Λευκωσία έλυσε το πρόβλημα με τις θέσεις ΑμεΑ με ένα tag

 12.10.2025 - 07:36
Οριστικοποίηση ψηφοδελτίου ΔΗΣΥ Λεμεσού – Εσωκομματικά μηνύματα και πολιτικές ισορροπίες ενόψει 2026

Οριστικοποίηση ψηφοδελτίου ΔΗΣΥ Λεμεσού – Εσωκομματικά μηνύματα και πολιτικές ισορροπίες ενόψει 2026

Η ολοκλήρωση της εσωκομματικής διαδικασίας στον Δημοκρατικό Συναγερμό για τη στελέχωση του ψηφοδελτίου της Λεμεσού σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στο δρόμο προς τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οριστικοποίηση ψηφοδελτίου ΔΗΣΥ Λεμεσού – Εσωκομματικά μηνύματα και πολιτικές ισορροπίες ενόψει 2026

Οριστικοποίηση ψηφοδελτίου ΔΗΣΥ Λεμεσού – Εσωκομματικά μηνύματα και πολιτικές ισορροπίες ενόψει 2026

  •  12.10.2025 - 07:31
Ελλάδα και Κύπρος προσκεκλημένες του Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα

Ελλάδα και Κύπρος προσκεκλημένες του Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα

  •  12.10.2025 - 07:36
Μαύρη μέρα στους δρόμους: Δύο θανατηφόρα τροχαία στη Λευκωσία σε λιγότερο από δύο ώρες - Λεπτομέρειες

Μαύρη μέρα στους δρόμους: Δύο θανατηφόρα τροχαία στη Λευκωσία σε λιγότερο από δύο ώρες - Λεπτομέρειες

  •  12.10.2025 - 07:21
«Εξυπνη» στάθμευση: Πώς η Λευκωσία έλυσε το πρόβλημα με τις θέσεις ΑμεΑ με ένα tag

«Εξυπνη» στάθμευση: Πώς η Λευκωσία έλυσε το πρόβλημα με τις θέσεις ΑμεΑ με ένα tag

  •  12.10.2025 - 07:36
Με αυτή την δίαιτα μπορείς να… σώσεις τον πλανήτη - Πώς διαφέρει από τις υπόλοιπες - Διαιτολόγος στο «Τ»

Με αυτή την δίαιτα μπορείς να… σώσεις τον πλανήτη - Πώς διαφέρει από τις υπόλοιπες - Διαιτολόγος στο «Τ»

  •  12.10.2025 - 07:35
Η Χαμάς ξεκινά από αύριο το πρωί την απελευθέρωση ομήρων πριν τη σύνοδο ειρήνης στο Σαρμ ελ Σέιχ

Η Χαμάς ξεκινά από αύριο το πρωί την απελευθέρωση ομήρων πριν τη σύνοδο ειρήνης στο Σαρμ ελ Σέιχ

  •  12.10.2025 - 07:46
Πού και πότε αναμένονται βροχές; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τον καιρό των ημερών

Πού και πότε αναμένονται βροχές; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τον καιρό των ημερών

  •  12.10.2025 - 07:51
Γιαννακόπουλος: «Σε εκείνο το τραπεζάκι θα μπουν και τα τρία φετινά τρόπαια» (BINTEO)

Γιαννακόπουλος: «Σε εκείνο το τραπεζάκι θα μπουν και τα τρία φετινά τρόπαια» (BINTEO)

  •  12.10.2025 - 07:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα