ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Εξυπνη» στάθμευση: Πώς η Λευκωσία έλυσε το πρόβλημα με τις θέσεις ΑμεΑ με ένα tag

ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΑΚΟΥΠΗ 12.10.2025 - 07:36
Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία παρουσιάστηκε μέσα από ενημερωτικό βίντεο του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας.

Το βίντεο εστιάζει στη λειτουργία του συστήματος έξυπνης στάθμευσης για ΑμεΑ, ένα έργο που φιλοδοξεί να βάλει τέλος σε ένα χρόνιο πρόβλημα, την παράνομη κατάληψη των ειδικών θέσεων στάθμευσης.

Για χρόνια, άτομα με αναπηρία και οι συνοδοί τους έρχονταν αντιμέτωποι με δυσάρεστες και απογοητευτικές καταστάσεις, φτάνοντας στο κέντρο της πόλης και βρίσκοντας τις θέσεις στάθμευσης που προορίζονταν για εκείνους κατειλημμένες από άλλα, μη δικαιούχα οχήματα.

Ο Δήμος Λευκωσίας, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα «έξυπνης στάθμευσης» που αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες και στοχεύει στην παροχή ποιοτικών και δίκαιων υπηρεσιών στάθμευσης για ΑμεΑ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Δήμος παρέχει δωρεάν άδειες χρήσης με BLE tag (Bluetooth Low Energy), μια τεχνολογία που επιτρέπει την ηλεκτρονική αναγνώριση του οχήματος που χρησιμοποιείται από άτομο με αναπηρία. Μέσω της τεχνολογίας Bluetooth, ο αισθητήρας στάθμευσης συνδέεται με το tag του οχήματος, επιβεβαιώνοντας την ταυτότητα του δικαιούχου χρήστη.

Η έξυπνη αναγνώριση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους τροχονόμους του Δήμου Λευκωσίας να ελέγχουν σε πραγματικό χρόνο τη νομιμότητα της στάθμευσης, αποτρέποντας την παράνομη χρήση των ειδικών θέσεων από μη δικαιούχα άτομα.

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερος έλεγχος, διασφαλίζεται η ορθή χρήση των χώρων στάθμευσης και ενισχύεται η σεβαστή συνύπαρξη όλων των πολιτών στον δημόσιο χώρο.

Η πρωτοβουλία του Δήμου Λευκωσίας και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο προσβάσιμη και “έξυπνη” πόλη, δείχνοντας στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να γίνει εργαλείο κοινωνικής ισότητας.

Μιλώντας στο ThemaOnline, πηγές τόσο από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών όσο και από τον Δήμο Λευκωσίας ανέφεραν ότι το πρόγραμμα «έξυπνης στάθμευσης» θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του έργου Smart Cyprus, τον Αύγουστο του 2026, οπότε και θα ενσωματωθούν αισθητήρες στάθμευσης για ΑμεΑ σε ολόκληρη την Κύπρο.

Μέχρι στιγμής, μόλις 200 άτομα έχουν υποβάλει αίτηση για την απόκτηση της συγκεκριμένης συσκευής, ενώ παραμένουν διαθέσιμα περίπου 900 tags για χρήση από άτομα με αναπηρία.

